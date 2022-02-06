  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У центрі Києва відбувся марш іноземців на підтримку України - Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    У центрі Києва відбувся марш іноземців на підтримку України
    фото: Крістіна Бердинських / Facebook

    Учасники маршу прийшли з прапорами своїх країн

    У центрі Києва відбулася акція іноземних громадян на підтримку України, яка опирається російській агресії. Фото і відео опубліковані в соцмережі Facebook.

    «Настав час для міжнародного суспільства, щоб показати нашу солідарність перед обличчям подальшої російської агресії. Повна підтримка України. Принесіть свої національні прапори, або зробіть плакат!», – йдеться в оголошенні організаторів у Facebook.

    На марші International Unity March for Ukraine (Міжнародний марш єдності за Україну) було понад 200 людей.

    Учасники зібралися у парку біля пам'ятника Тарасу Шевченку і пішли до Майдану Незалежності.

    На Майдані учасники маршу співали гімн України.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)
    фото: Вадим Чилікін, Крістіна Бердинських / Facebook, LB.ua

    Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона планує встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

    До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

    Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

    Читайте також:
    Теги: Росія Київ США акція іноземці гімн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)