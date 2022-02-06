Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України (фото, відео)

У центрі Києва відбувся марш іноземців на підтримку України

Учасники маршу прийшли з прапорами своїх країн

У центрі Києва відбулася акція іноземних громадян на підтримку України, яка опирається російській агресії. Фото і відео опубліковані в соцмережі Facebook.

«Настав час для міжнародного суспільства, щоб показати нашу солідарність перед обличчям подальшої російської агресії. Повна підтримка України. Принесіть свої національні прапори, або зробіть плакат!», – йдеться в оголошенні організаторів у Facebook.

На марші International Unity March for Ukraine (Міжнародний марш єдності за Україну) було понад 200 людей.

Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію на підтримку України pic.twitter.com/w4gO1IF1rq — НВ (@tweetsNV) February 6, 2022

Учасники зібралися у парку біля пам'ятника Тарасу Шевченку і пішли до Майдану Незалежності.

На Майдані учасники маршу співали гімн України.

Нагадаємо, німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона планує встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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