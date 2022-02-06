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    Лукашенко пригрозив спільно з Росією воювати проти України

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    Лукашенко дав інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову - Лукашенко пригрозив спільно з Росією воювати проти України
    Лукашенко дав інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову
    фото: belta.by

    Білорусь діятиме як Росія, зазначив Лукашенко

    Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі. Про це повідомляє БЕЛТА.

    «Небезпека одна – що вони (Україна, – ред.) здійснять дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська, Донбасу», – сказав Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

    За його словами, в такому випадку Білорусь діятиме як Росія.

    «Точно так, як російська (армія, – ред.)», –- відповів він на питання про те, як себе поведе білоруська армія в разі наступу на Донбасі.

    Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь з російською армією.

    «Звичайно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати», – додав він.

    Нагадаємо, Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову заявив, що в разі війни українська армія буде розгромлена через 3-4 дні, оскільки не отримає ніякої підтримки від Заходу.

    Нагадаємо, посол Росії в США пояснив, чи нападе Росія на Україну.

    Раніше стало відомо, що білоруси подали проти Лукашенка позов до суду в Гаазі.

    До слова, Лукашенко назвав себе диктатором, якому важко розуміти демократію (відео).

    Також США пригрозили Білорусі через Україну.

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    Теги: Білорусь Росія Донбас Олександр Лукашенко Путін військові Україна
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    Лукашенко пригрозив спільно з Росією воювати проти України