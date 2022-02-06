Лукашенко пригрозив спільно з Росією воювати проти України

Білорусь діятиме як Росія, зазначив Лукашенко

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі. Про це повідомляє БЕЛТА.

«Небезпека одна – що вони (Україна, – ред.) здійснять дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська, Донбасу», – сказав Лукашенко в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

За його словами, в такому випадку Білорусь діятиме як Росія.

«Точно так, як російська (армія, – ред.)», –- відповів він на питання про те, як себе поведе білоруська армія в разі наступу на Донбасі.

Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь з російською армією.

«Звичайно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати», – додав він.

Нагадаємо, Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову заявив, що в разі війни українська армія буде розгромлена через 3-4 дні, оскільки не отримає ніякої підтримки від Заходу.

Нагадаємо, посол Росії в США пояснив, чи нападе Росія на Україну.

Раніше стало відомо, що білоруси подали проти Лукашенка позов до суду в Гаазі.

До слова, Лукашенко назвав себе диктатором, якому важко розуміти демократію (відео).

Також США пригрозили Білорусі через Україну.

Читайте також: