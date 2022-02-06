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    Чоловік кинув молоток у вікно Верховної Ради (фото)

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    У Києві чоловік кинув молоток у вікно Ради - Чоловік кинув молоток у вікно Верховної Ради (фото)
    У Києві чоловік кинув молоток у вікно Ради
    фото: поліція Києва

    Поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив вікно будівлі Верховної Ради

    У неділю, 6 лютого, у Києві затримали чоловіка, який пошкодив вікно будівлі Верховної Ради. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «Сьогодні, 6 лютого, під час несення служби на прилеглій до Верховної Ради України території поліцейські полку поліції особливого призначення №2 затримали чоловіка, який пошкодив вікна адмінбудівлі. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції», – йдеться у повідомленні.

    За даними правоохоронців, 27-річний мешканець Львова кинув у вікно молоток, він підготував інструмент наперед.

    Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника.

    За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі із затриманим спілкуються слідчі.

    Мотиви затриманого не повідомляються.

    До слова, у ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі.

    Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції задля проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

    У МЗС зауважили, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.

    Теги: Верховна Рада Київ розслідування поліція
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    Чоловік кинув молоток у вікно Верховної Ради (фото)