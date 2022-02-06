Чоловік кинув молоток у вікно Верховної Ради (фото)

У Києві чоловік кинув молоток у вікно Ради

Поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив вікно будівлі Верховної Ради

У неділю, 6 лютого, у Києві затримали чоловіка, який пошкодив вікно будівлі Верховної Ради. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Сьогодні, 6 лютого, під час несення служби на прилеглій до Верховної Ради України території поліцейські полку поліції особливого призначення №2 затримали чоловіка, який пошкодив вікна адмінбудівлі. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції», – йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, 27-річний мешканець Львова кинув у вікно молоток, він підготував інструмент наперед.

Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі із затриманим спілкуються слідчі.

Мотиви затриманого не повідомляються.

До слова, у ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі.

Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції задля проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

У МЗС зауважили, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.