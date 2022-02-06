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    Лукашенко назвав Зеленського «безголовою» та «аморфною» людиною

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    Лукашенко заявив, що розчарувався Зеленським - Лукашенко назвав Зеленського «безголовою» та «аморфною» людиною
    Лукашенко заявив, що розчарувався Зеленським
    фото: tsn.ua​

    Лукашенко зізнався, що розчарувався Зеленським

    Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко поділився своєю думкою про главу України Володимира Зеленського. Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, повідомляє БЕЛТА.

    «І навіть Зеленський, пробач мені, перший раз скажу, безголовий, хоча я не очікував, що він так поводитиметься, він уже почав кричати «ні-ні, війни не буде, війни немає» і так далі. Вони вже його зараз у стійло намагаються загнати, щоб він казав, що війна буде, ми нападемо та інше», – заявив політик.

    Також Лукашенко зізнався, що розчарувався Зеленським, наголосивши, що він людина «аморфна», «без стрижня».

    Нагадаємо, Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову заявив, що в разі війни українська армія буде розгромлена через 3-4 дні, оскільки не отримає ніякої підтримки від Заходу.

    Також Лукашенко заявив, що Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.

    Раніше, посол Росії в США пояснив, чи нападе Росія на Україну.

    Раніше стало відомо, що білоруси подали проти Лукашенка позов до суду в Гаазі.

    До слова, Лукашенко назвав себе диктатором, якому важко розуміти демократію (відео).

    Також США пригрозили Білорусі через Україну.

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    Теги: Білорусь Росія Київ Олександр Лукашенко Путін Володимир Зеленський
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    Лукашенко назвав Зеленського «безголовою» та «аморфною» людиною