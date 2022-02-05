Експерт пояснив, для чого Путін накопичує війська на кордоні і при цьому обіцяє, що війни не буде

«Люди важко сприймають ситуацію, коли будь-якого дня може початися війна»

Зосередження сухопутних сил навколо України – це, насамперед, інструмент тиску на Україну, щоби створити напругу і в політичному класі, у керівництві країни, і в суспільстві. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив член Чеської асоціації міжнародний досліджень, колишній науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні, військовий експерт та фахівець з безпеки Юрій Федоров.

«Люди важко сприймають ситуацію, коли будь-якого дня може початися війна, що спричинить дуже важкі наслідки», – зауважив експерт.

На думку Юрія Федорова, одна з цілей Росії – створити інструмент потужного морально-психологічного і політичного тиску на Україну. А от чи будуть ці війська використані в тій чи іншій операції – інше питання.

«Звернув би увагу на фактор часу. Для того, щоб досягти політичних цілей війни і одночасно не викликати, скажімо, реакцію Заходу з оголошенням території України безпольотною зоною, треба буде постаратися. Уявіть, через два-три дні Вашингтон оголосить територію України безпольотною зоною, тобто він погрожуватиме збивати російські літаки, які з’являтимуться у повітряному просторі України. Я би не виключав такого розвитку подій», – пояснив Юрій Федоров.

Раніше міжнародний військовий експерт пояснив, що свідчитиме про готовність Росії йти у наступ.

Також військовий експерт та фахівець з безпеки Юрій Федоров розповів, що у Росії не вистачає сил на велику війну. Однак існує кілька варіантів, за якими сценаріями може розвиватися імовірна атака, якщо РФ все ж вирішить напасти.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.



