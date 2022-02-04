Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну

«Пропагандистський ролик із трупами» може стати приводом для нападу

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Росія планує зняти сфабрикований пропагандистський ролик нібито нападу українських сил на російську територію або на російськомовне населення Донбасу. Про це повідомляють CNN, ВВС і The Washington Post.

Розвідка США має дані про підготовку спецслужбами РФ фейкового відео теракту або атаки на людей, яке буде використано як привід для вторгнення. Кірбі сказав, що такий ролик може бути «дуже натуралістичним» – імовірно, у ньому фігуруватимуть «трупи й актори, які зображають скорботних людей, а також кадри зруйнованих обʼєктів чи бойової техніки». Найімовірніше, це буде сцена інсценованого вибуху.

Високопосадовець адміністрації Байдена повідомив CNN, що на відео може бути фейкова українська військова техніка або фейкове озброєння країн НАТО. Це Росія може використати, щоб звинуватити країни Заходу у причетності до атаки.

Імовірно, фальшива атака на відео буде спрямована проти РФ, щоб Кремль наголосив на загрозі безпеці Росії.

«Щиро кажучи, це показує рівень цинізму. Ми не стверджуємо, що це те, що вони збираються робити. Ми говоримо, що цей варіант перебуває на розгляді (Москви)», – заявив заступник радника з національної безпеки Джон Файнер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

За даними НАТО, Росія перекинула в Білорусь найбільше військ з часів холодної війни. Також ексзаступник генерального секретаря НАТО оцінив готовність України до відсічі росіянам.

Як відомо, Росія посилює забезпечення своїх військ навколо України.

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