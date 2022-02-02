Чому не треба боятися погроз Путіна

Путін – патологічний боягуз

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Кто-то его всерьез боится?

У разных государств – разные цели. Главная цель российской власти - не благополучие граждан и даже не возрождение империи, а сохранение в целости и сохранности тела Путина. Над решением этой задачи трудятся не только многие тысячи силовиков, чиновников, кремлевских врачей, но и весь российский госсаппарат. Сохраняя статус-кво, они прежде всего обеспечивают комфорт и неприкосновенность сакрального вождя этого доисторического племени.

Проблема только одна – вождь сошел с ума. На фото кремлевский пациент принимает посетителя, венгерского премьера Орбана. Пьет с ним на дистанции в пять метров, чтобы не заразиться. Это еще ничего. если бы Орбан был россиянином, его посадили бы на двухнедельный карантин, а потом провели бы под светлы очи Путина по дезинфекционному тунелю.

Приближенные Путина тоже, как минимум, притворяются сумасшедшими. А страна в международной политике играет роль мирового помешанного. его, то пытаются успокоить психотерапевтическими переговорами, то прописывают ему санкционные микстуры, то грозятся надеть смирительную рубашку. А он носится по коридорам с газовой зажигалкой и грозится спалить всю эту мировую богодельню.

Однако не все так плохо. Посмотрите на него! Он же патологический трус, трясущийся по поводу своего здоровья и безопасности. Он неадекват, но не пассионарий и не самоубийца. Трусы не только не играют в хоккей, но, к счастью, и мировые пожары не раздувают.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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