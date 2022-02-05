Путч і окупація: Bild опублікував «путінський план» захоплення України

Путін планує встановити в Україні жорстокий маріонетковий режим, – Bild

Німецьке видання Bild оприлюднило плани Росії, за якими вона планує встановити в Києві маріонетковий уряд та приєднати Україну до Союзної держави РФ та Білоруссю. Про це йдеться в публікації Bild.

Німецьке видання зазначає, що Служба зовнішньої розвідки ФРН зібрала деталі російських «післявоєнних планів» в Україні, які зараз обговорюються у російських військових колах.

За даними Bild, російська армія після вторгнення в Україну розраховує знищити українські війська в польових умовах, а потім – взяти в осаду великі міста та активізувати розміщені в них агентурні осередки.

У них буде завдання створити проросійське керівництво, яке б домовилося про капітуляцію та здачу міст. Далі російські спецслужби «захоплюють стратегічні об’єкти, усувають загрози, вербують бажаючих до співпраці та встановлюють нове керівництво в підкорених містах».

Згідно зі звітом, доступним для Bild, така практика буде використовуватися в ключових містах країни до тих пір, поки всі українські мегаполіси «мирним шляхом» не перейдуть під контроль Росії.

Після отримання контролю над усіма великими містами, Росія нібито створить «народну раду» з представників, які пройшли відбір спецслужб. Цей орган дозволив би створити в Україні маріонетковий уряд. За інформацією Bild, ФСБ зараз готує проросійські групи для розгортання в Україні.

Встановлений Росією маріонетковий уряд України, як стверджує видання, оголосить надзвичайний стан та створить систему таборів для незгодних мешканців країни. Перед ним також буде поставлено завдання «створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму щодо приєднання до Росії». Підсумком має стати Союзна держава з місцевими маріонетковими режимами, за радянською системою.

Такі дії супроводжувалися б масштабними пропагандистськими зусиллями російських ЗМІ в Україні та на Заході. Проросійські «експерти» та політики виправдовували б вторгнення Росії та захоплення України, а кампанія брехні сформулювала б передбачувані причини війни та подальшої «русифікації».

Видання зазначає, що всі описані процеси – це так звана інформація «якщо-то», тобто сценарії, які відбуваються лише у випадку, якщо Кремль вирішить атакувати Україну.

Повномасштабне вторгнення, за твердженням Bild, може статися вже в лютому, але не пізніше за березень, якщо президент Росії Володимир Путін не передумає.

Посольство Росії у ФРН в коментарі Bild назвало подану газетою інформацію «дивною сумішшю спекуляцій та чуток» і відмовилося коментувати її.

До слова, Пентагон в деталях розказав, який план провокації замислила Росія для вторгнення в Україну.

Раніше стало відомо, що у США є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоби створити привід для вторгнення в Україну.

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