Іноземні інвестори назвали найголовніші перешкоди для них в Україні



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Військовий конфлікт з Росією все менше хвилює інвесторів

Корупція та недовіра до судової системи вже третій рік поспіль очолюють рейтинг найголовніших перешкод для іноземних інвесторів. У 2018 році третьою за важливістю перешкодою інвестори назвали нестабільну фінансову систему та курс національної валюти. Також застережливими для інвестицій опитані назвали обтяжливе та мінливе законодавство, репресивні дії правоохоронних органів та обмеження на рух капіталу та валютні операції.

Про це свідчать результати традиційного опитування іноземних інвесторів про перепони та бар’єри, що заважають залученню капіталу в Україну, яке Dragon Capital, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) та Центр економічної стратегії (ЦЕС) провели у серпні-вересні 2018 року.

Зазначається, що нестабільність фінансової системи та курсу національної валюти (інвестори оцінили її на 5,9 балів із 10 можливих) піднялась у 2018 році на дві сходинки. Це є наслідком тривалої невизначеності з перспективами подальшої співпраці із головним кредитором країни - Міжнародним валютним фондом та значними виплатами за зовнішніми боргами, які має здійснити Україна найближчим часом.

Водночас, військовий конфлікт з Росією (5,4 бали) все менше хвилює інвесторів, адже протягом 2018 року спостерігалось згасання активних військових дій, а інформація про бойові втрати поступово знижувала свою присутність в інформаційному порядку денному, розповіли в Європейській Бізнес Асоціації.

Зазначається, що зараз, у передвиборчий рік, у рамках дослідження інвесторам було запропоновано визначити головні кроки майбутнього уряду, які б позитивно та негативно вплинули на їхнє рішення інвестувати в Україну.

Серед позитивних рішень найвищі позиції отримали рішучі кроки у боротьбі із корупцією, перезапуск судової системи та відчутний прогрес у відділенні політики від бізнесу. Відповідно події, які матимуть найбільш негативний вплив на інвестиції – дефолт, атаки на незалежні антикорупційні інституції, відмова від демократичних цінностей та політичний тиск на НБУ.