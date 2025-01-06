Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка та другий термін президенства: головне з інтерв’ю Зеленського

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю відомому американському інтерв’юеру Лексу Фрідману

Президент України Володимир Зеленський у тригодинному подкасті відомому американському інтерв’юеру Лексу Фрідману дав відповіді на питання, що цікавлять українців та громадян США.

«Главком» зібрав головні тези та заяви з інтерв’ю президента.

Візит Дональда Трампа до України

Коли війна закінчиться, президент США Дональд Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України на літаку. Володимир Зеленський зазначив, йому дуже хотілося б, щоб в Україні відкрився аеропорт, але для цього потрібно, щоб уже був сталий мир, щоб не було війни, а також були системи ППО.

«Візьмемо аеропорт Жешув, який в Польщі приймає вантажі для України і там стоять системи «Петріот», тому що всі розуміють, яким ризиком є Росія. А сьогодні взяти системи ППО з міста, яке обстрілюється і перекинути його на аеропорт, це було б нечесно. Люди важливіші, ніж літаки», – наголосив президент.

Вибачення Лукашенка перед Зеленським на початку повномасштабного вторгнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

За словами Зеленського, Лукашенко стверджував, що намагався відмовити російського диктатора Володимира Путіна від нападу на Україну.

«Ти повір, Володю, це не я, говорив він мені. Він казав, що не контролює ракети, що це Путін», – згадав розмову український президент.

Натомість Зеленський відповів Лукашенку, що він «такий самий убивця». Водночас президент Білорусі переконував, що «не можна воювати з росіянами».

Потім, за словами Зеленського, Лукашенко, відчувши провину, запропонував Україні вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу у Білорусі.

Перемовини утрьох. Зеленський, Трамп і Путін

Президент Володимир Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир.

Інтерв’юер запитав, чи зможе український президент зустрітися у січні з Трампом та Путіним, щоб підписати договір про мир із гарантіями безпеки, але без НАТО. Зеленський відповів, що спочатку він хоче зустрітися тільки з Трампом і залучити до переговорів європейців.

«Спершу ми з ним домовляємося, як ми можемо зупинити війну, зупинити Путіна. Нам важливо сісти з ним… Для нас важливо, щоб і Європа мала голос», – наголосив президент, додавши, що «Європа підтримуватиме позицію України».

Він висловив упевненість, що Трамп разом із Європою може запропонувати сильні гарантії безпеки України.

«А потім розмова з росіянами. Тільки так, а не просто, що ми одразу сіли втрьох», – додав Зеленський.

Також він заявив, що «як тільки Трамп піде на зупинку вогню без серйозних гарантій безпеки для України, це буде пас Путіну, тому що в голові Путіна – посварити мене з Трампом».

Допомога Заходу для України перед початком вторгнення

Захід не допоміг Україні перед початком повномасштабного вторгнення РФ. Були лише слова. Глава держави розповів, що перед великою війною він не просив у партнерів докази щодо намірів Росії здійснити вторгнення. Однак він просив, передусім у США, посилити Україну зброєю, а найкраще – передумовами, щоб не було ніякої війни. Зокрема, ввести санкції.

«Тобто залякайте його. Не кажіть, будь ласка, «якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми введемо санкції». Ну це х*йня, вибачте. Реально», – обурився Зеленський.

Фрідман запитав у президента, чи вважає він, що Україні не надали допомогу. На це Зеленський відповів: «Я вважаю, що ні, це факт. Ми не отримували допомогу. Якщо ми будемо вважати, що слова – це допомога, ну тоді ми отримали їх дуже багато, бо слів було зайве. Навіть більше, ніж зайве».

Другий термін президенства Володимира Зеленського

Володимир Зеленський заявив, що говорити про вибори до завершення війни недоцільно. Зеленський назвав «складним питанням» те, чи він піде на другий термін президентства.

«Чи піду я на другий термін? Це залежить від того, як закінчиться війна та від людей. Насамперед – від моєї родини», – зауважив глава держави.

Кількість вбитих і поранених солдатів КНДР на Курщині

Станом на зараз серед 12 тисяч солдатів Північної Кореї, які воюють проти України на боці РФ у Курській області, убито або поранено 3800 військових.

«Північна Корея. 12 тисяч солдатів приїхало (на територію РФ для участі у війні – «Главком»). На сьогодні 3800 вбито або поранено. Вони можуть привезти ще 30-40 тисяч. А можуть і 500. Вони можуть привезти багато людей. Тому що у них автократія», – зазначив глава держави.

На думку Зеленського, Європа зможе зібрати армію, яка налічуватиме два або три мільйони осіб. Він підкреслив, що сьогодні найбільшою армією Європи є українська, яка становить 980 тисяч військових. Друге місце посідає Франція, яка має близько 200 тисяч осіб у своїй армії.

«Немає такої мети всіх зібрати – ми не хочемо війни. Ми хочемо росіян зупинити. А вони запрошують солдатів із Північної Кореї. Спалюють їм обличчя, пораненим або вбитим», – додав президент.

Він порівняв, що тоді як ЄС дав Україні мільйон снарядів, Північна Корея дала Путіну 3,7 млн снарядів.

Вступ до НАТО без окупованих території України

Україна може погодитися на вступ до НАТО навіть із тимчасово окупованими територіями. У такому випадку дія статті 5 Альянсу поширюватиметься лише на ті землі, які перебувають під контролем Києва.

Фрідман запитав, чи погодиться Україна відмовитися від Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму в обмін на запрошення вступити до НАТО.

«Законодавче запрошення в НАТО робиться Україні. І ми не визнаємо всі інші (окуповані, – «Главком») території України (частиною Росії – «Главком»), але НАТО може діяти на частині, контрольованій Україною. Про це можна домовитися? Я впевнений, що так», – наголосив глава держави.

Зеленський визнав, що це – невеликий успіх для України, «але якщо ми бачимо дипломатичний спосіб завершення війни», то він згоден на такий варіант. Також, за його словами, важливе значення має озброєння України та санкції проти РФ.

Ставлення Володимира Зеленського до Ілона Маска

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що шанує Ілона Маска як «self-made» людину. Він вважає, що Маск лідер інновацій у світі.

Зеленський наголосив, що поважає результат роботи Маска та подякував йому за допомогу «Старлінками». Він підкреслив, що коли в Україні після ударів РФ були проблеми зі зв’язком та інтернетом, «Старлінки» дуже допомогли. Також він додає, що хотів би аби Ілон Маск був на боці України.

«Я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував. І так, я йому вдячний за «Старлінки». Насамперед за те, що в наших хлопців був зв'язок, і в дітей», – зазначив президент.

Зеленський також відмітив, що має бажання, щоб Ілон Маск завітав до України.

Боротьба із корупцією

Володимир Зеленський прокоментував звинувачення щодо нецільового використання міжнародної допомоги під час війни та загалом розповісти, що робить Україна аби подолати корупцію.

Зеленський зауважив, що в Україні дуже складна антикорупційна система через те, що вона складається з багатьох елементів. І за його словами однією з вимог Європейського союзу є боротьба з корупцією, бо багато років Україні не довіряли. Президент підкреслив, що за його каденції проголосували за майже всі антикорупційні реформи та закони.

«При мені ми проголосували всі антикорупційні закони, всі антикорупційні реформи, ну майже всі. І всі антикорупційні органи сьогодні незалежні й вони працюють. Я все одно вважаю, що вони все ще недосконалі, є багато питань», – додав Зеленський.

Він наголосив, що найвпливовіший олігарх Ігор Коломойський зараз перебуває у в’язниці, проте до цього ні США, ні Європа нічого не могла з цим вдіяти.

«Сказати, що у нас немає корупції, це брехати. Просто ми відкрито про це говоримо, ми з цим реально боремося. У нас сидить у тюрмі найвпливовіший до мене (до часів президентства Зеленського, – «Главком») олігарх за часи незалежності. І ніхто не зміг із ним нічого зробити. Ні США не змогли із ним нічого зробити, ні Європа», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що розмовляти з російським диктатором Володимиром Путіним неможливо, оскільки він за своєю суттю глуха людина.

«Він глухий. Ви будете поруч стояти і він вас не буде чути. Ви думаєте, ви з Путіним можете розмовляти про технології? Він стоїть з голою дупою і розповідає про племена. Перед вами стоїть мамонт», – сказав Зеленський про російського диктатора.

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому Зеленський заявив, що якщо новообраний очільник США Дональд Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть «зелене світло» російському диктатору Володимиру Путіну.