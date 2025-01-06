На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі

Чоловік, який отримав тяжкі опіки під час пожежі у психоневрологічному інтернаті на Харківщині, помер у лікарні

4 січня під час пожежі у психоневрологічному інтернаті у місті Південне, що на Харківщині постраждали шестеро людей. Внаслідок тяжких опіків один пацієнт інтернату помер у лікарні. Інформацію про смерть чоловіка підтвердила речниця Харківської обласної військової адміністрації Олена Шаповал журналістам Укрінформу.

Повідомляється, що чоловік 1997 року народження отримав значні опіки тіла під час пожежі в інтернаті. Внаслідок чого він помер у лікарні. Його було госпіталізовано до опікової реанімації. Діагноз – багатофакторне ураження, опік полум'ям ІІІ Б - ІV ст, ураження дихальних шляхів.

Відомо, що четверо постраждалих госпіталізували з отруєнням чадним газом. Ще один пацієнт отримав 20 % опіків тіла. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

Повідомлялось, що горів матрац та речі у кімнаті на другому поверсі.

Згідно з інформацією Харківської ОВА, в інтернаті на момент пожежі перебували 138 підопічних, серед яких – п’ять ліжкових хворих і 11 маломобільних людей, п’ять з яких користуються кріслами колісними.

«Департаментом соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації розпочато службове розслідування щодо пожежі, яка сталася 4 січня 2025 року в Комарівському психоневрологічному інтернаті», – йдеться у повідомленні Харківської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, що 5 січня у Деснянському районі Києва сталось загоряння в одній з квартир багатоповерхівки. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей.