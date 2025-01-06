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Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Зеленський відмітив, що має бажання, щоб Ілон Маск завітав до України
фото: Офіс президента

Зеленський: Я хотів би, щоб Ілон Маск був на боці України 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману розповів за що поважає Ілона Маска. Президент зазначив, що шанує його як «self-made» людину. Він вважає, що Маск лідер інновацій у світі.

Зеленський наголосив, що поважає результат роботи Маска та подякував йому за допомогу «Старлінками». Він підкреслив, що коли в Україні після ударів РФ були проблеми зі зв’язком та інтернетом, «Старлінки» дуже допомогли.

Президент також поділився, що на своєму досвіді знає як важко створювати компанії та заробляти гроші, залучати в проєкти талановитих людей, вкладати в них знання і гроші та робити щось важливе. Володимир Зеленський шанує Маска за те, що він досягнув всього своєю працею.

«Я не порівнююся з Маском. Він лідер інновацій у світі. Я вважаю, що такі люди просувають світ тільки вперед. І тому я поважаю результат його роботи. І ми бачимо цей результат», – додав Зеленський.

Також він додає, що хотів би аби Ілон Маск був на боці України.

«Я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував. І так, я йому вдячний за «Старлінки». Насамперед за те, що в наших хлопців був зв'язок, і в дітей», – зазначив президент.

Зеленський також відмітив, що має бажання, щоб Ілон Маск завітав до України.

«Я б хотів, щоб він (Ілон Маск) приїхав в Україну, щоб він тут поговорив із людьми, подивився», – сказав президент.

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому Зеленський заявив, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко у перші дні війни просив вибачення та наполягав: він не винен у тому, що території його країни запускають ракети.

Крім того, Зеленський назвав Путіна мамонтом і пояснив, що розмовляти з російським диктатором неможливо, оскільки він за своєю суттю «глуха людина». 

До відома, Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новообраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».

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Теги: Володимир Зеленський Ілон Маск президент Офіс президента інтерв'ю Лекс Фрідман

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