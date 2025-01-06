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Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Зеленський: Я не прошу, щоб гвинтокрили літали й мене охороняли, але служба безпеки США сама це робить
фото: Офіс президента

Під час офіційного візиту до США у 2019 році Володимир Зеленський вирішив вийти вранці на пробіжку. Тоді ж багато охоронців у костюмах супроводжували його

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману прокоментував, чи зможе він відвідати інавгурацію президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року. Також президент пригадав курйозний момент, який трапився із ним у США під час офіційного візиту до США.

Зеленський зауважив, що хотів би відвідати інавгурацію Трампа, проте спершу має побачити, що в той час відбуватиметься в Україні. За словами очільника держави, він не може приїхати до США, якщо не отримає офіційного запрошення від Трампа.

Також Зеленський додав, що у разі поїздки до Трампа на інавгурацію, то США мусять забезпечити йому відповідну охорону.

«Я не можу ось так вигадати й поїхати, бо є момент безпеки. Я не прошу, щоб гвинтокрили літали й мене охороняли, але вони самі будуть це робити. Сама служба безпеки США. Вони мусили це робити. Я цього не хочу. А іноді мені й не потрібно», – додав Зеленський.

І пригадує про курйозний випадок з охороною, який трапився із ним у США у 2019 році.

«У 2019 році у мене була зустріч із президентом Трампом. Я просто хотів піти на пробіжку рано-вранці, бо хотілося потренуватися. І вони, ці високі охоронці, багато охоронців вирішили приєднатися до мене. Але я так не міг, бо вони були в костюмах, а я у спортивному одязі. Я сказав: «Ні, я не можу». Це завжди смішно. Я не хочу нікому завдавати клопоту і не хочу створювати нікому проблем... І саме тому, якщо він мене запросить, я приїду», – зазначив президент.

Нагадаємо, американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським, який тривав понад три години. У ньому Зеленський заявив, що якщо новообраний очільник США Дональд Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть «зелене світло» російському диктатору Володимиру Путіну. 

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський президент запрошення Лекс Фрідман

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