6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено сперечатися, лаятися, лихословити

6 січня, Всесвітній день дітей-сиріт війни. Віряни святкують Хрещення Господнє, в народі – Водохреще.

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Всесвітній день дітей-сиріт війни

Всесвітній день дітей-сиріт війни (World Day for War Orphans), присвячений нелегкій долі дітей, що залишилися сиротами внаслідок військових дій, закріплений за датою 6 січня. На жаль, для України значення цього дня останнім часом зросло в рази, бо війна лишила сиротами велику кількість українських дітей. Проводиться він щорічно саме в цей день за ініціативою французької правозахисної організації SOS Enfants en Detresses. Цей день покликаний привернути увагу з боку широкої громадськості до нелегкої долі і до проблем дітей, що осиротіли з причини активних військових.

Статистика свідчить про те, що більше 150 мільйонів дітей у всьому світі втрачають через військові дії одного або обох батьків. 6 січня різні громадські організації влаштовують пам’ятні заходи, надають сиротам допомогу і медичну підтримку, якої вони так потребують.

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Одним з найважливіших завдань цієї події є також допомога в усиновленні тих сиріт, які втратили свої сім’ї і були спрямовані в притулки і дитячі будинки. Щорічно з’являються нові благодійні фонди для захисту сиріт, у тому числі, і з причин бойових дій на планеті.

Яке сьогодні релігійне свято

6 січня в церковному календарі –Хрещення Господнє (Водохреще). Останнє свято різдвяно-новорічного циклу. Воно присвячене події, коли Іоан Хреститель охрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Тоді Сину Божому виповнилося 30 років. Хоча Ісус був безгрішним, але цим своїм вчинком він показав, що належить до людського роду. Разом із Хрещенням віряни також святкують Богоявлення Господнє. Дата збігається, але це два різних свята. Коли Ісус Христос вийшов з води, то з небес опустився Святий Дух (голуб) і голос проголосив, що Христос – Син Божий.

Що не можна робити цього дня

Заборонено сперечатися, лаятися, лихословити.

Не варто сідати за святковий стіл у брудному чи старому одязі.

Не можна полоскати білизну у воді.

Народні прикмети і традиції

На небі повний місяць – до повені навесні;

На Хрещення піднімаються сильні вихори снігу – бджоли будуть добре роїтися;

Гавкають собаки – в лісі буде багато дичини;

Опівдні хмари синього кольору – до хорошого урожаю;

Дерева вкриті інеєм, а на небі хмари – чекайте на родючий рік;

Погода холодна і ясна – до теплого літа, сніжна і похмура – до великого урожаю;

Теплий і сонячний день – така погода триватиме ще кілька тижнів;

Зоряна ніч – буде багато ягід влітку.

Пам’ятні події 6 січня

1579 рік – укладають Арраська унія, починається процес об'єднання Нідерландів;

1681 рік – вперше описується матч з боксу, що відбувався у Королівстві Англія між дворецьким і м'ясником герцога Альбемарльського;

1709 рік – полки Карла ХІІ та Івана Мазепи починають штурм Веприка;

1838 рік – у місті Моррістаун (штат Нью-Джерсі, США) в майстернях чавуноливарного заводу Спідуелла Альфред Вейл і Семюел Морзе демонструють свій перший телеграф;

1846 рік – в Переяславі у маєтку свого друга Андрія Козачковського Тарас Шевченко пише свій знаменитий «Заповіт»;

1870 рік – відкривають Віденську філармонію;

1912 рік – Альфред Веґенер представляє дрифтову гіпотезу;

1928 рік – річка Темза, що вийшла з берегів, затоплює деякі райони Лондона;

1928 рік – вперше в історії багатонаціональних держав Європи у Польщі формують виборчий блок національних меншин – представники українських, білоруських, німецьких та єврейських національних партій;

1929 рік – у Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців встановлюється диктатура Олександра I Карагеоргієвича;

1939 рік – німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомляють про відкриття способу ділення ядер урану під дією нейтронів;

1962 рік – засновують Міжнародне гляціологічне товариство;

1975 рік – на американському телеканалі NBC вперше виходить в етер гра Wheel of Fortune;

1978 рік – уряд Сполучених Штатів повертає Угорщині одну з її реліквій – корону святого Іштвана, яка зберігалася в США від ІІ Світової Війни;

1992 рік – Республіка Бурунді і Республіка Джибуті визнають незалежність України;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Аргентиною;

1994 рік – у Детройті американська фігуристка Ненсі Керріган під час тренування на льоду зазнає атаки охоронця своєї суперниці Тоні Хардінг;

2019 рік – Православна церква України отримує томос про автокефалію;

2021 рік – захоплення Капітолію США прихильниками Дональда Трампа, що програв президентські вибори, та теорії змови QAnon.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Іван, Лаврентій, Феован, Лідія, Марія.