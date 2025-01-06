Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Окупанти мають успіхи поблизу шістьох населених пунктів Донеччини
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог просунувся в Торецьку та Зеленому на Донеччині.
Крім того, окупанти мають часткові успіхи в районі Петропавлівки, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.
До слова, триває 1048-й день повномасштабної війни.
Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного удару двома ракетами, 52 авіаудари (77 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 930 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Загалом від початку минулої доби відбулося 177 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.
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