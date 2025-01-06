Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState

На фронті противник просунувся на кількох напрямках

Окупанти мають успіхи поблизу шістьох населених пунктів Донеччини

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог просунувся в Торецьку та Зеленому на Донеччині.

Крім того, окупанти мають часткові успіхи в районі Петропавлівки, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.

До слова, триває 1048-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного удару двома ракетами, 52 авіаудари (77 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 930 дронів-камікадзе. Здійснив понад 4200 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 177 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.