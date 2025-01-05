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Ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
Максим Жорін закликав українців до боротьби
фото: Сухопутні війська ЗС України/Telegram

На думку військового, мобілізувати українців зможе тільки грамотна внутрішня політика

Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, однак суспільство цим не надто стурбоване. Про це пише заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

«Я особливо не вірю в те, що якась ситуація зможе мобілізувати суспільство. У нас ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, і всім пох***. Навряд щось зовнішнє вже зможе змінити стан населення», – написав Жорін.

На думку військового, мобілізувати українців зможе тільки внутрішня політика: підхід, ставлення до людей, правильна інформаційна робота, а найперше – справедливість в країні.

Ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців фото 1

«Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації і завершуючи корупцією абсолютно в усіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, в свою чергу, неможлива боротьба», – пояснив заступник командира 3-ї штурмової бригади.

Нагадаємо, Україна втратила за рік близько 3600 км² території на всіх напрямках. А у листопаді темпи просування росіян досягли піку: 610 км²/місяць та 20,3 км²/добу. 

Також сили РФ намагаються «послабити українську логістику в Покровську, але витіснити ЗСУ з міста наразі малоймовірно.

Російська окупаційна армія фактично дісталася до траси від Покровська Донецької області до Дніпра. Ця дорога є критичною для забезпечення Сил оборони та гуманітарних місій на Донбасі. Про це заявив депутат Дружківської міської ради Микола Довбня. Він називає «дещо дивною» ситуацію на фронті. За його словами, наразі окупанти намагаються обійти по колу Дружківку, Краматорськ і Словʼянськ. Чиновник наголошує, що траса від Покровська до Дніпра має дуже великі пропускні можливості. Крім того, багато людей продовжують залишатися у Краматорську, Словʼянську та Дружківці.

Раніше ексголовком Муженко розкрив плани росіян Щодо Покровська. За його словами, в окупантів не стоїть завдання захопити Покровськ, радше вони хочуть заблокувати місто.

Крім того, українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.

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Теги: Покровськ депутат армія політика чиновник Україна робота місто населення ворог Місяць окупанти

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