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    Instagram відключив лайки у деяких країнах

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    Instagram відключив лайки у деяких країнах

    Instagram запустив аналогічне випробування в Канаді у травні

    Керівництво соцмережі Instagram вирішило відключити функцію показу кількості лайків під постами в ряді країн, зокрема Австралії та Японії, задля «зменшення психологічного тиску» на користувачів.

    Про це повідомляє BBC.

    «Із цього четверга Instagram випробовує в Австралії, Новій Зеландії, Ірландії, Італії, Японії та Бразилії нововведення. Відтепер користувачі цієї соціальної мережі не бачитимуть кількість лайків під постами інших користувачів. Натомість відображатиметься лише ім’я кількох користувачів, що вподобали публікацію, і напис «та інші», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що цей крок має не меті суттєво зменшити психологічний тиск на людей, що користуються Instagram, адже кількість лайків у цій соцмережі досить часто виступає мірилом успіху, а відтак може спричинити стрес, депресію, низьку самооцінку та почуття неадекватності – в першу чергу в молодих користувачів.

    Таку новацію було вже запущено у Канаді в травні цього року.

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