Нова Рада вперше провалила голосування, не підтримавши скасування дії актів СРСР і УРСР



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Комітет з питань правової політики рекомендував Раді прийняти законопроект №1075 за основу і в цілому із запропонованими правками

Народні депутати на засіданні 12 вересня не змогли ухвалити проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про правонаступництво України» щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України» (№1075).

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

Законопроект обговорювався за скороченою процедурою.

Народний депутат Роксолана Підласа, представляючи законопроект, повідомила, що документ пропонує остаточно поставити крапку в радянській системі. Повний перелік законодавчих актів, що залишились від СРСР та УРСР, не відомий і не відомо, що саме і як вони регулюють.

У свою чергу член Комітету з питань правової політики Олександр Мережко заявив, що Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти даний законопроект за основу і в цілому з правками, запропонованими Комітетом.

Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про правонаступництво України» щодо скасування дії актів СРСР та УРСР на території України» (№1075) був відхилений – за нього проголосували 214 народних депутатів.

Варто зазначити, що це перше провальне голосування у Верховній Раді дев’ятого скликання.

Нагадаємо, 12 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відтермінування накладення штрафів для власників нерозмитнених авто ще на 90 днів.

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