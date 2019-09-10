Скандал із перейменуванням у Харкові: Кернес заявив, що Жуков «визволяв Україну від нацизму»



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Мер Харкова Геннадій Кернес

Кернес повідомив, що харківська міськрада буде наполягати на тому, що «мала право» повернути ім'я Жукова проспекту

Харківська міська рада подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Харкова, який визнав незаконним рішення міськради про повернення проспекту Григоренка імені радянського маршала Жукова.

Про це 10 вересня у Facebook повідомив мер Харкова Геннадій Кернес.

«Ми будемо подавати апеляційну скаргу на рішення Харківського окружного суду про нібито протиправне повернення проспекту імені Жукова», - написав мер міста.

Також Кернес повідомив, що міська рада буде наполягати на тому, що «мала право» повернути ім'я Жукова проспекту саме в рамках «закону про декомунізацію», оскільки Жуков «був одним з ключових воєначальників, які визволяли Україну від нацизму».

Раніше повідомлялося, що Окружний адміністративний суд визнав незаконним перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова у Харкові.