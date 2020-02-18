Інститут світової політики назвав топ-10 посольств за рівнем публічної дипломаті



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На фото зліва направо: Віктор Шлінчак, голова правління ІСП; Юріс Пойкаанс, Посол Латвії в Україні; Марюс Януконіс, Посол Литви в Україні; Александер Вінніков, голова представництва НАТО в Україні; Євген Магда, виконавчий директор ІСП Фото: Главком

Рейтинг публічної дипломатії укладено Інститутом світової політики на основі аналізу інформації, яку розміщують на своїх інтернет-сторінках українські та закордонні дипломатичні представництва

Щороку Інститут світової політики (ІСП) проводить рейтинг посольств. Роботу іноземних дипломатичних місій в Україні та українських дипломатичних представництв за кордоном у 2019 році оцінювали за рівнем публічної дипломатії.

Рейтинг публічної дипломатії укладено Інститутом світової політики на основі аналізу інформації, яку розміщують на своїх інтернет-сторінках українські та закордонні дипломатичні представництва.

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«Цього року методологія передбачала математичний підрахунок подій, які продукували посольства та заходи, які вони готували. На рейтинг впливали також і міжнародні візити глав держав, а також підготовка та підписання міжурядових документів. Відійшли від суб'єктивного оцінювання експертами і перейшли до методології, яка дала змогу оцінити рівень публічної дипломатії», - каже засновник та голова правління ІСП Віктор Шлінчак.

Рейтинг публічної дипломатії (іноземні представництва в Україні)

1. Посольство Литовської республіки в Україні – 5,35

Надзвичайний і Повноважний Посол – Марюс Януконіс

Протягом перебування в Україні, яке має завершитися у 2020 році, представник Литви постійно перебував в полі зору аналітиків завдяки своїй активній позиції. Зокрема, разом з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкявічюсом відвідував небезпечні ділянки у зоні ООС. Литва сприймається як на побутовому, так і на експертному рівні як надійний стратегічний союзник України.

2. Посольство Естонської республіки в Україні – 5,29

Надзвичайний і Повноважний Посол – Каймо Кууск

Посол Кууск лише у 2019 році почав свою роботу в Україні, і його місце в рейтингу свідчить про системність українсько-естонської співпраці, підкріпленої конкретними справами, зокрема, обопільними візитами президентів країн, які відбулися у 2019 році. Співпраця проходить не лише на вищому державному рівні, але і у питаннях економічної взаємодії, використання сучасних технологій, зміцнення стійкості українського суспільства на тлі гібридної російської агресії.

3. Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні – 5,28

Надзвичайний і Повноважний Посол - Анка Фельдгузен

Динаміка двосторонніх відносин між Україною та Німеччиною минулого року була позитивною, контакти – інтенсивними та плідними, насамперед у політичній сфері. Прагнення Берліну добитися завершення будівництва газогону NordStream2 варто розглядати як нагоду відточити дипломатичну майстерність у дискусії між партнерами, які стоять на протилежних позиціях. Посол Фельдхузен володіє українською, і це лише підкреслює інтерес Німеччини до ситуації в Україні.

4. Представництво НАТО в Україні – 5,27

Голова Представництва НАТО в Україні - Александер Вінніков

Особливе партнерство між Україною та США було оформлене відповідною Хартією ще 1997 року, проте двосторонні відносини часом нагадували синусоїду. Однак можемо констатувати, що траєкторія євроатлантичної інтеграції України вийшла на висхідну, і значна заслуга в цьому належить пану Віннікову. Україна у 2019 році закріпила у Конституції зовнішньополітичний курс на вступ до НАТО та Європейського Союзу, і саме цього року на офіційному рівні неодноразово звучали заяви генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга про готовність бачити нашу державу у числі її членів.

5. Посольство Турецької республіки в Україні - 5,26

Надзвичайний і Повноважний Посол - Ягмур Ахмет Гюльдере

Зацікавленість України та Туреччини у двосторонніх відносинах знаходить відображення у діяльності посольства країни, яка небезпідставно претендує на статус провідної чорноморької держави. Послідовна позиція Анкари щодо невизнання анексії Росією Криму, розвиток економічної співпраці та взаємодія у сфері військово-технічної співпраці спираються, серед іншого, і на проактивну позицію посла Туреччини в Україні.

6. Посольство Республіки Польща в Україні – 5,25

Надзвичайний і Повноважний Посол - Бартош Ян Ціхоцкі

Новий польський посол (пан Ціхоцкі прибув до Києва у 2019 році) не дає підстав для сумнівів у власній готовності захищати інтереси Польщі у суперечливих питаннях історичної пам'яті, які залишаються проблемними для двосторонніх відносин. Проте посол Польщі своїми діями не ставить під сумнів стратегічне партнерство між нашими країнами.

7. Посольство Держави Ізраїль в Україні - 5,2142

Надзвичайний і Повноважний Посол - Джоель Ліон

У серпні 2019 року Україну відвідав прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. У контексті розвитку двосторонніх взаємин можна говорити про не повністю реалізований потенціал, який раз по раз намагаються наповнити реальним змістом обидві держави. Показово, що успіхи у співпраці демонструють правоохоронці обох держав.

8. Посольство Французької Республіки в Україні - 5,14

Надзвичайний та Повноважний Посол - Етьєн де Понсен

Досвідчений французький дипломат розпочав свою місію в Україні у 2019 році, проте за короткий термін встиг побувати на Донбасі, оглянути разом з німецькою колегою Анкою Фельдхузен повернуті Росією українські кораблі, дієво сприяти проведенню зустрічі Нормандської четвірки. Перед ним стоїть непросте завдання – продемонструвати, що для офіційного Парижа на пострадянському просторі позиція Києва важить не менше, ніж думка Москви.

9. Посольство Латвійської Республіки в Україні – 5

Надзвичайний і Повноважний Посол - Юріс Пойкаанс

Посол Пойкаанс - один з ветеранів дипломатичного корпусу, він працює в Україні з 2016 року. Протягом цього часу він зумів вивчити українську мову, відвідати переважну більшість обласних центрів та забезпечити постійне зближення позицій Латвії та України на міжнародній арені.

10. Посольство Угорщини в Україні - 4,923

Надзвичайний і Повноважний Посол - Іштван Ійдярто

Шлях офіційного представника Угорщини в Україні до отримання агреману був непростим, а після початку виконання своїх обов’язків він став частим гостем на Михайлівській площі, де розповідав про причини тих чи інших дій Угорщини. Зауважимо, що двосторонні відносини України та Угорщини складаються не лише з суперечностей навколо мови та ідентичності – товарообіг між нашими державами перевищує мільярд євро на рік.

Рейтинг публічної дипломатії (представництва України за кордоном)

1. Посольство України в Республіці Польща – 5

Надзвичайний і Повноважний Посол - Андрій Дещиця

Польсько-українські взаємини носять стратегічний характер, проте назвати їх простими та передбачуваними складно. Андрій Дещиця не лише відмінно володіє польською, але і впевнено тримає руку на пульсі подій сусідньої держави. Київ та Варшава залишаються максимально зацікавленими у розвитку двосторонньої співпраці, про що свідчить збільшення товарообігу та активізація контактів у енергетичній сфері та співпраці підприємств ОПК обох держав.

2. Посольство України в Латвійській республіці - 5

Надзвичайний та Повноважний Посол - Олександр Міщенко

Розбудова відносин з країнами Балтії залишається пріоритетом для України, тому Володимир Зеленський у другій половині 2019 року відвідав три балтійські країни. Хоча українського посла в Ризі не було протягом тривалого часу, проте динаміка відносин між Україною та Латвією залишається позитивною - вони наповнені не лише економічними та культурними зв’язками: на березі Балтійського моря регулярно проходять оздоровлення поранені у боях на Донбасі українські захисники.

3. Посольство України в Словацькій Республіці - 5

Надзвичайний і Повноважний Посол - Юрій Мушка

Уродженець Закарпаття працює у Братиславі з 2016 року. Сусідня держава недавно пережила масштабну суспільну кризу, пов'язану з замовним вбивством журналіста Яна Куцяка, проте вона не позначилася на зацікавленості Києва та Братислави у розвитку двосторонніх взаємин, провідником яких виступає посол Мушка.

4. Посольство України в Республіці Болгарія – 5

Надзвичайний і Повноважний Посол - Віталій Москаленко

Активність Віталія Москаленка у Болгарії добре помітна, вона була відзначена у 2019 році присвоєнням йому рангу Надзвичайного та Повноважного Посла. Серед інших його успіхів – організація підтримки українських моряків, захоплених росіянами. Відзначимо, що Болгарію можна назвати жертвою гібридних стереотипів, адже відносини Софії та Москви останнім часом виглядають прохолодними.

5. Постійне представництво України в ЄС - 4,8

Надзвичайний і Повноважний Посол - Микола Точицький

Європейська інтеграція України після зміни влади в Україні залишається зовнішньополітичним пріоритетом. На вістрі цього процесу перебуває досвідчений дипломат Микола Точицький, під керівництвом якого Постійне представництво України в ЄС здійснює наполегливу роботу з розширення напрямів співпраці та пошуку нових можливостей для діалогу між Києвом та Брюсселем. Невипадково один з перших візитів нового президента України відбувся до політичної столиці ЄС.

6. Посольство України в Фінляндській Республіці - 4,7

Тимчасовий повірений у справах - Ілля Квас

Хоча посла України у Фінляндії Андрія Олефірова у 2019 році було евакуйовано з Гельсинкі після отримання важкої травми, дипломатичне представництво продовжило свою активну роботу, зокрема, у питаннях захисту інтересів українських громадян у Фінляндії та створення передумов для активізації економічної співпраці між нашими державами.

7. Постійне представництво України в НАТО – 4,7

Тимчасово виконуючий обов’язки посла - Олексій Селін

Євроатлантичний вектор української дипломатії залишається стратегічним напрямом для України, тому навіть тимчасова відсутність посла України в Брюсселі не вплинула на активність вітчизняної дипломатії. Двостороння співпраця полягає у наближенні України до стандартів НАТО, спільних військових навчаннях та використанні трастових фондів Альянсу для модернізації ЗСУ.

8. Посольство України в Естонській Республіці - 4,66

Надзвичайний і Повноважний Посол - Мар’яна Беца

Двосторонні українсько-естонські контакти розвиваються динамічно та насичено, адже у обох наших держав спільні пріоритети, серед яких – забезпечення зміцнення безпеки на континенті та збільшення обсягів товарообігу. Естонія як лідер серед країн Балтії, може слугувати для України прикладом у багатьох сферах, і посол Беца вправно сприяє розвитку міждержавних взаємин.

9. Посольство України в Угорщині - 4,5

Надзвичайний і Повноважний Посол - Любов Непоп

Вибудовувати відносини з країною, яка сьогодні блокує просування України до НАТО, можна лише виключно шляхом максимального використання всіх наявних дипломатичних інструментів. Посол Непоп проводить не лише перемовини в Будапешті, де залучає до спільних заходів інших колег, але і активно подорожує Угорщиною, налагоджуючи контакти з представниками місцевої влади.

10. Посольство України у Французькій Республіці - 4,5

Надзвичайний і Повноважний Посол - Олег Шамшур

Посла Шамшура по праву називають одним з найбільш досвідчених українських дипломатів, і пожвавленння відносин на українсько-французькому дипломатичному трекові можна віднести до його заслуг. Зауважимо, що у Франції є сильними позиції Росії, тому українській дипломатії доводить долати додаткові перепони. Зауважимо, що роботу у посольстві припинила відома письменниця Ірена Карпа.

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* Примітка: за однакової кількості балів перевагу отримувало дипломатичне представництво, яке демонструвало вищу динаміку активності.