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    У світі

    Послом Великої Британії в США вперше стала жінка

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    Карен Пірс наразі є постійним представником Британії&nbsp;в ООН - Послом Великої Британії в США вперше стала жінка
    Карен Пірс наразі є постійним представником Британії в ООН

    Карен Пірс замінить Кіма Деррока, який пішов у відставку після того, як він назвав адміністрацію Трампа «незграбною і невмілою»

    Великобританія призначила послом країни в Сполучених Штатах Америки Карен Пірс.

    Про це повідомляє BBC.

    Як наголошується, Пірс стане першою жінкою на цій посаді. В даний час вона є постійним представником Британії в Організації Об'єднаних Націй (ООН)

    Пірс замінить Кіма Деррока, який пішов у відставку минулого року після того, як він назвав адміністрацію президента США Дональда Трампа «незграбною і невмілою» після витоку електронних листах.

    Карен заявила, що сподівається «зміцнити особливі відносини» між країнами.

    Нагадаємо, Великобританія більше не член Європейського союзу. Угода з Brexit набула чинності опівночі 31 січня за центральноєвропейським часом.

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