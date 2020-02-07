Послом Великої Британії в США вперше стала жінка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карен Пірс наразі є постійним представником Британії в ООН

Карен Пірс замінить Кіма Деррока, який пішов у відставку після того, як він назвав адміністрацію Трампа «незграбною і невмілою»

Великобританія призначила послом країни в Сполучених Штатах Америки Карен Пірс.

Про це повідомляє BBC.

Як наголошується, Пірс стане першою жінкою на цій посаді. В даний час вона є постійним представником Британії в Організації Об'єднаних Націй (ООН)

Пірс замінить Кіма Деррока, який пішов у відставку минулого року після того, як він назвав адміністрацію президента США Дональда Трампа «незграбною і невмілою» після витоку електронних листах.

Карен заявила, що сподівається «зміцнити особливі відносини» між країнами.

Нагадаємо, Великобританія більше не член Європейського союзу. Угода з Brexit набула чинності опівночі 31 січня за центральноєвропейським часом.