Аваков: дипломатія знайде шляхи для повернення Марківа в Україну



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Суд в Італії засудив бійця Нацгвардії Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі

«Ми не залишимо нашого солдата», - пообіцяв глава МВС України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що справа нацгвардійця Віталія Марківа знаходиться в центрі уваги української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє пресслужба МВС України у Facebook.

«Впевнений, що дипломатія та юриспруденція знайдуть шляхи вирішення цього питання, аби наш гвардієць повернувся додому. Ми не залишимо нашого солдата», - наголосив Аваков.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте попросив закрити офіси самопроголошених республік Донбасу, а також підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа.

«Я розумію, що прем'єрміністр не може впливати на італійський суд. Але я показав докладно, що там сталося, на якій відстані він був від місця вбивства. І що ми повинні забрати хлопця», - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше The New York Times писало, що італійський суд використовував фейкові матеріали російських ЗМІ у справі Марківа, якого засудили до 24 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Як повідомлялось, Україна подала апеляцію на рішення італійського суду в місті Павія по справі українського військовослужбовця Віталія Марківа.

17 січня Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проєкт постанови №2717 «Про Заяву Верховної ради України у зв'язку з кримінальним переслідуванням старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа в Італійській Республіці». За документ проголосували 323 парламентарі.

Наголошується, що парламент вважає, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантій на справедливий суд та одного з ключових принципів кримінального процесу - презумпції невинуватості.