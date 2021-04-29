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    Інститут світової політики презентує рейтинг роботи посольств

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    Будуть названі найбільш ефективні дипломатичні представництва - Інститут світової політики презентує рейтинг роботи посольств
    Будуть названі найбільш ефективні дипломатичні представництва
    Фото: «Главком»

    Під час презентації експерти проаналізують зміни у міжнародних відносинах, спричинені пандемією Covid-19

    У п'ятницю, 30 квітня, ГО «Інститут світової політики» та ІА «Главком» проведуть презентацію «Рейтингу публічної дипломатії» за 2020 рік.

    Учасники презентації – директор «Інституту світової політики» Євген Магда та голова наглядової ради «Інституту світової політики» Віктор Шлінчак.

    Під час презентації будуть не лише названі найбільш ефективні дипломатичні представництва, але і будуть проаналізовані зміни у міжнародних відносинах, спричинені пандемією Covid-19.

    Презентація відбудеться на платформі ZOOM за цим посиланням.

    Ідентифікатор конференції – 440 655 0106.

    Нагадаємо, раніше державний секретар МЗС України Олександр Баньков проаналізував дипломатичний скандал, який виник між Україною та Росією.

    Росія затіяла новий виток «шпигунських воєн» і вислала з країни українського консула Олександра Сосонюка. Його звинуватили в начебто отриманні «закритої інформації». У відповідь Україна також відправила на батьківщину російського дипломата.

    Ящо проаналізувати статистику, то останнім часом все частіше працівників посольств РФ відправляють додому. Лише минулого року за підозрою в шпигунстві російських дипломатів вислали з Болгарії, Нідерландів, Норвегії, Австрії. А зовсім нещодавно через можливу причетність росіян до вибухів на військових складах, вислала зі своєї країни майже два десятки російських дипломатів Чехія.

    Зазначимо про інший дипломатичний скандал – йдеться про історію із викрадення українського судді Чауса.

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    Теги: дипломатія рейтинг політика час
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