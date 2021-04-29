Інститут світової політики презентує рейтинг роботи посольств

Під час презентації експерти проаналізують зміни у міжнародних відносинах, спричинені пандемією Covid-19

У п'ятницю, 30 квітня, ГО «Інститут світової політики» та ІА «Главком» проведуть презентацію «Рейтингу публічної дипломатії» за 2020 рік.

Учасники презентації – директор «Інституту світової політики» Євген Магда та голова наглядової ради «Інституту світової політики» Віктор Шлінчак.

Під час презентації будуть не лише названі найбільш ефективні дипломатичні представництва, але і будуть проаналізовані зміни у міжнародних відносинах, спричинені пандемією Covid-19.

Презентація відбудеться на платформі ZOOM за цим посиланням.

Ідентифікатор конференції – 440 655 0106.

Нагадаємо, раніше державний секретар МЗС України Олександр Баньков проаналізував дипломатичний скандал, який виник між Україною та Росією.

Росія затіяла новий виток «шпигунських воєн» і вислала з країни українського консула Олександра Сосонюка. Його звинуватили в начебто отриманні «закритої інформації». У відповідь Україна також відправила на батьківщину російського дипломата.

Ящо проаналізувати статистику, то останнім часом все частіше працівників посольств РФ відправляють додому. Лише минулого року за підозрою в шпигунстві російських дипломатів вислали з Болгарії, Нідерландів, Норвегії, Австрії. А зовсім нещодавно через можливу причетність росіян до вибухів на військових складах, вислала зі своєї країни майже два десятки російських дипломатів Чехія.

Зазначимо про інший дипломатичний скандал – йдеться про історію із викрадення українського судді Чауса.

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