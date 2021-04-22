Небажані особи: з яких країн висилали російських дипломатів (інфографіка)

Торік за підозрою в шпигунстві російських дипломатів вислали з Болгарії, Нідерландів, Норвегії та Австрії

Торік за підозрою в шпигунстві російських дипломатів вислали з Болгарії, Нідерландів, Норвегії та Австрії

Чехія вирішила вислати з країни 18 російських дипломатів. Працівникам російських дипустанов за кордоном до такого не звикати

У відносинах Росії та Чехії виникла серйозна дипломатична криза: чеська влада підозрює ГРУ РФ у причетності до вибухів на складах боєприпасів у 2014 році ‒ в розшук оголосили Руслана Боширова й Олександра Петрова. У зв’язку з цим Чехія вирішила вислати з країни 18 російських дипломатів, яких вважає співробітниками спецслужб.

Працівникам російських дипустанов за кордоном до такого не звикати – це не вперше й не востаннє, коли їх просять «на вихід» із країни. Інші випадки – на інфографіці «Слово й діло».

Із яких країн висилали російських дипломатів

У 2014 році Канада вислала з країни помічника аташе в російському посольстві в Оттаві: його оголосили персоною нон ґрата й дали два тижні на виїзд. При цьому про причини рішення не повідомили. Польща в тому ж році, у жовтні, вислала декількох російських дипломатів із формулюванням «за діяльність, несумісну з їхнім статусом».

У липні 2015 року Україна вирішила вислати з країни виконувача обов’язків генерального консула Росії в Одесі Валерія Шибека. У Міністерстві закордонних справ це зробили після звернення СБУ: його запідозрили в роботі проти України.

У 2016 році США двічі оголошували про висилку російських дипломатів. У червні назад у РФ відправили двох осіб, це сталося після інциденту біля посольства США в Москві: російська охорона побила американського дипломата.

У грудні зі США вислали 35 співробітників дипустанов РФ, а також закрили два російських об’єкти, які, на думку влади, використовували для шпигунства. Таким чином Вашингтон відреагував на втручання Росії в президентські вибори в США й на неприйнятне ставлення до американських дипломатів у РФ.

Молдова й Естонія у 2017 році без пояснення причин вислали п’ятьох і двох російських дипломатів відповідно.

Важким для російського МЗС був 2018 рік. Після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у британському Солсбері російських дипломатів вислали з Великої Британії (23), США (60), Німеччини, Франції, Польщі, Канади (16), Литви, Чехії, Молдови (9), Італії, Данії, Нідерландів, Албанії, Іспанії, Австралії (12), Румунії, Фінляндії, Латвії, Грузії, Хорватії, Естонії, Норвегії, Швеції, Угорщини, Македонії, Бельгії, Чорногорії, Ірландії (13).

Через отруєння Скрипалів «пакувати валізи» довелося 13 співробітникам російського диппредставництва в Україні.

І це ще не все. У листопаді Словаччина вислала російського дипломата через підозру в шпигунстві. Нідерланди в жовтні відправили назад 4 співробітників посольств через хакерські атаки. Греція вислала двох дипломатів, яких звинуватила в спробі незаконного збору й поширення інформації.

У серпні 2019 року Україна вислала дипломата генконсульства Росії у Львові через підозру в шпигунстві. З тієї ж причини додому російського дипломата відправила Болгарія.

Німеччина в грудні 2019-го вислала двох працівників російського посольства в Берліні. Це було пов’язано з убивством у центрі міста колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Німецька влада заявила, що російська сторона недостатньо активно співпрацювала в розслідуванні вбивства.

Минулого року за підозрою в шпигунстві російських дипломатів вислали з Болгарії, Нідерландів, Норвегії, Австрії. Двох працівників посольства також вислала Чехія — через скандал про підготовку замаху на чеських чиновників (інформація про замах виявилася результатом міжусобних воєн у посольстві).

У цьому році не тільки Чехія встигла вислати російських дипломатів. Швеція, Німеччина й Польща в рамках дзеркальної відповіді Росії відправили трьох співробітників її посольства додому. Україна оголосила персоною нон ґрата одного з радників посольства РФ у Києві, це дзеркальний захід на затримання нашого консула в Санкт-Петербурзі.

Албанія вислала з країни співробітника російського посольства через систематичне порушення антикоронавірусних заходів. Через звинувачення в шпигунстві кілька російських дипломатів залишили Італію й Болгарію.

Трьох російських дипломатів відправила назад Польща – через «порушення зазначеними особами умов дипломатичного статусу і проведення заходів на шкоду Республіці Польща».

Чехія скоротить чисельність персоналу посольства РФ у Празі, у відповідь на висилку 20 своїх дипломатів з Росії.

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