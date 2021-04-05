Мого клієнта переслідувало НАБУ. Інтерв’ю з адвокатом судді Чауса, який зник у Молдові

У сепрні 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі $150 тис

Захисник Юліан Балан стверджує: Чаус збирався добровільно повернутися до України

У суботу, 3 квітня, в центрі Кишинева був викрадений колишній український суддя Дніпровського районного суду міста Києва Микола Чаус. Він втік до Молдови у 2016 році після того, як Верховна рада схвалила подання Генеральної прокуратури на зняття з нього суддівської недоторканності. Відео з моментом викрадення Чауса було опубліковано в Інтернеті. Після чого президентка Молдови Майя Санду особисто розпорядилася встановити деталі того, що сталося. І згідно з першими звітами МВС Молдови, Чауса переправили через кордон в Україну.

«Главкому» вдалося зв'язатися з адвокатом судді-втікача Юліаном Баланом.

Розкажіть докладно, на якому етапі було слухання по справі Чауса в Молдові.

Перша процедура стосовно політичного притулку і друга процедура щодо екстрадиції. На цей час у нас були всі законні передумови, що це ще буде тривати довго.

Що саме?

Процедура екстрадиції.

В екстрадиції не було відмовлено остаточно?

В екстрадиції не було відмовлено. Це було не рішення на користь екстрадиції. Воно ще розглядалося судом і якихось натяків на те, що хтось хоче його викрасти, мені як адвокату, не було. Напевно, на це питання зможуть відповісти спецслужби. Молдовські або українські.

З вами виходили на зв'язок молдавські або українські спецслужби?

Ні, ніколи.

Ви контактуєте в САП і НАБУ щодо звинувачення, яке висувається вашому клієнтові в Україні?

Ні.

Ви знайомі з адвокатами, які, можливо, в Україні займаються його справами?

Вони часто змінювалися, і я з ними знайомий поверхово.

Як ви оцінюєте інформацію, що Чауса викрали й вивезли через україно-молдовський кордон?



Цю інформацію надав публічно міністр МВС Республіки Молдова (Павел Войку – «Главком»). Це означає, що він за цю інформацію відповідальний.

У справі Чауса всі ці роки відбувалися дивні інформаційні акценти: то листівки по місту з'являються, то раптові відео з Чаусом. Що відбувалось у Кишиневі навколо цієї справи?



За тієї процедури, яка у нас була в суді, з моєї точки зору, у нас йшло все законно. Так, я не можу сказати, що наші молдавські судді обожнювали пана Чауса, але врешті, вони намагалися дотримуватися букви закону. Тому, ось ці всі листівки — не знаю, що це було.

Як за вашою версією пан Чаус потрапив в Молдову?



Він приїхав на таксі з Одеси.

Молдовський захисник судді-втікача Миколи Чауса Юліан Балан

У журналістських розслідуваннях встановлено, що його привезли чартерним рейсом під чужим ім'ям, ви, напевно, знаєте це? (За даними журналістського розслідування, в серпні 2016 року наближений Володимира Плахотнюка Дорін Дамір і бізнесмен В'ячеслав Турку прилетіли до Києва на чартерному літаку, на якому Чаус пізніше перетнув молдовський кордон без проходження контролю – «Главком»)

Це версія журналістів, а я такої версії не знаю. Пан Чаус мені такого теж не говорив.

Але ж пан Чаус знаходиться в міжнародному розшуку, чи не так? Хіба він може вільно пересуватися?

Він вільно пересувається по Республіці Молдова.

Озвучте, за що він знаходиться в розшуку.

Я не займався Інтерполом. Я займався тільки двома справами: про екстрадицію і політичний притулок. Все, що пов'язано з його справами за межами Молдови, з НАБУ, Інтерполом, — це колеги з Києва.

Судді в Молдові сприймають цю справу, як політизовану, на ваш погляд?



Ні. Те, що нам відмовили в політичному притулку, — я не можу сказати, що в цьому є політичні причини. Я вважаю, що це якась неприязнь до пана Чауса. Може, звичайно, є і політичні мотиви, але я б не став звинувачувати весь час суддів/

А як так: будучи в міжнародному розшуку, ви просите політичний притулок?

Якщо хтось у своїй країні переслідується кримінально за якісь політичні переконаннями, він може втекти зі своєї держави й просити притулку в іншій країні. Це міжнародна процедура.

Ну, Інтерпол таки не оголошує в розшук осіб, яких переслідують за політичними мотивами. І корупція — не політичне переслідування.

Коли він втік з України, спецслужби України подали його в міжнародний розшук. Те, що він попросив притулку і знаходиться в міжнародному розшуку, це дві різні процедури.

Тобто, він все-таки втік з України?



Він утік тому, що його переслідували, я так розумію.

Інформація про хабарництво, яке Чаусу інкримінують в Україні, ось ці банки з грошима — це все якось фігурує в Молдові?

Ні, це не пов'язано. Те, що відбувалося в Україні — залишилося в Україні. Ми займаємося політичним притулком.

Так це ж корупційне звинувачення.



Це ви так вважаєте, а він так не вважав. А у нас суд повинен розібратися — так це чи ні.

Коли ви очікуєте остаточного рішення про політичний притулок?



У кінці квітня.

Ви будете шукати свого клієнта якимось чином?



Я не уповноважений його шукати. Я адвокат, а не детектив.

Хто і які дії повинен далі вживати, на ваш погляд?



Молдавське МВС і спецслужби повинні зайнятися пошуком і з'ясуванням всіх деталей.

Пані Санду особисто доручила розслідувати цю справу. Таку високу увагу приділяють не всім справам, чи не так?

Скажімо так, я ледве пригадую лише один випадок з викраденням. У нас не найбагатша країна, але викрадати людей у нас не прийнято.

Тобто, ви вважаєте, що його вкрали все-таки іноземні громадяни?



Я не знаю. Всі мої припущення — це будуть спекуляції. Я можу оперувати тільки фактами. Його викрали — це я точно знаю. Решта — це спекуляції.

Якщо його вивезли через україно-молдовський кордон, як стверджує міністр МВС Молдови, то хтось дозволив цей кордон перетнути, ви так не вважаєте?

Це — ваші висновки. Мені б дуже хотілося побачити, щоб він десь вийшов, здався, що він живий-здоровий, інше якось вирішиться.

Ваш клієнт ділився з вами планами, на що він розраховував взагалі?



Звичайно, ділився. У нас була ясна і чітка стратегія: у момент, коли нам відмовляють у політичному притулку й у нас немає інших юридичних маневрів — ми добровільно повертаємося в Україну.

Його не лякало, що в Україні його чекало розслідування?



Напевно, лякало, але ми обговорювали такий варіант, коли в Молдові будуть вичерпані можливості. І ми це обговорили з представниками Генеральної прокуратури Республіки Молдова. Ми відзначали, що ми готові повернутися в Україну.

Якщо за версією вашого клієнта це було політичне переслідування, то хто саме його в Україні переслідував?

Я не знаю. Це треба його запитати. Це було НАБУ... Мені складно зараз щось сказати, щоб не назвати того, кого не треба.

Розслідування НАБУ щодо Миколи Чауса ви розцінюєте як політичне переслідування?



Він так розцінював. Це з його слів.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабаря в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені у двох скляних банках у його дворі.



6 вересня того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді після чого Чаус втік з України.



З 11 листопада 2016 суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.



1 березня 2017 Чаус здався правоохоронцям в Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі України для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

Маріанна Присяжнюк, для «Главкома»