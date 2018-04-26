Іран не прийме поправок до угоди 2015 року

РФ підтримує Тегеран в непоступливості

Один із ключових радників Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї заявив про те, що Тегеран не прийме жодних змін до угоди щодо іранської ядерної програми 2015 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Алі Акбар Велаяті при цьому додав, що у разі виходу США із домовленості Іран також із неї вийде, адже не зацікавлений дотримуватися



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Алі Хаменеї

РФ підтримує Тегеран в непоступливості

Один із ключових радників Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї заявив про те, що Тегеран не прийме жодних змін до угоди щодо іранської ядерної програми 2015 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Алі Акбар Велаяті при цьому додав, що у разі виходу США із домовленості Іран також із неї вийде, адже не зацікавлений дотримуватися того, що не дає жодних економічних зисків.

Окрім того радник Верховного лідера Ірану відкинув ідеї, які просувають Франція і США, щодо необхідності для Тегерану обмежити свій вплив на Близькому Сході. За словами Велаяті Іран знаходиться в своєму регіоні і будь-які претензії є легітимними.

Зі свого боку речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про те, що Москва не бачить жодної можливості для змін чи поправок до угоди 2015 року. Так само РФ, за її словами, непокоять нещодавні заяви лідерів Франції і США щодо домовленості про ядерну програму Ірану.