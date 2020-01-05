В Ірані пропонують дати $80 мільйонів за голову Трампа, – The Mirror
Цю заяву можна розцінювати як елемент пропаганди
Державне телебачення Ірану оголосило про нагороду в розмірі $80 мільйонів за голову президента США Дональда Трампа. Про це пише The Mirror.
На ТБ сказали, що населення Ірану становить 80 мільйонів чоловік, то з кожного можна було б зібрати по долару, і передати цю суму тому, хто вб’є американського лідера. Така заява була зроблена під час трансляції церемонії прощання з генералом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані, убитим 3 січня.
Як зазначає видання en24, цю заяву можна розцінювати як елемент пропаганди.
Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.
Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.
Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.