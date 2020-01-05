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    У світі

    В Ірані пропонують дати $80 мільйонів за голову Трампа, – The Mirror

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    В Ірані пропонують дати $80 мільйонів за голову Трампа, – The Mirror

    Цю заяву можна розцінювати як елемент пропаганди

    Державне телебачення Ірану оголосило про нагороду в розмірі $80 мільйонів за голову президента США Дональда Трампа. Про це пише The Mirror.

    На ТБ сказали, що населення Ірану становить 80 мільйонів чоловік, то з кожного можна було б зібрати по долару, і передати цю суму тому, хто вб’є американського лідера. Така заява була зроблена під час трансляції церемонії прощання з генералом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані, убитим 3 січня.

    Як зазначає видання en24, цю заяву можна розцінювати як елемент пропаганди.

    У ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Дональд Трамп.
    У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

    Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

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    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

    телебачення Іран Дональд Трамп наказ президент
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