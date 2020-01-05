Папа Римський закликав США та Іран до діалогу



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Папа Римський Франциск

Папа Римський говорив про «жахливе повітряне напруження, яке зараз можна відчути у багатьох частинах світу»

Папа Римський Франциск закликав США та Іран до стриманості на фоні зростання напруження після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це він сказав під час недільної промови у Ватикані, повідомляє Reuters.

Зазначається, що він не назвав Іран, але говорив про «жахливе повітряне напруження, яке зараз можна відчути у багатьох частинах світу».

«Я закликаю всі сторони тримати полум’я діалогу та самообмеження, щоб уникнути тіні ворожнечі. Війна приносить лише смерть і руйнування», — сказав Папа Римський.

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