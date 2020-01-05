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    Папа Римський закликав США та Іран до діалогу

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    Папа Римський Франциск - Папа Римський закликав США та Іран до діалогу
    Папа Римський Франциск

    Папа Римський говорив про «жахливе повітряне напруження, яке зараз можна відчути у багатьох частинах світу»

    Папа Римський Франциск закликав США та Іран до стриманості на фоні зростання напруження після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

    Про це він сказав під час недільної промови у Ватикані, повідомляє Reuters.

    Зазначається, що він не назвав Іран, але говорив про «жахливе повітряне напруження, яке зараз можна відчути у багатьох частинах світу».

    «Я закликаю всі сторони тримати полум’я діалогу та самообмеження, щоб уникнути тіні ворожнечі. Війна приносить лише смерть і руйнування», — сказав Папа Римський.

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    США Іран Папа Римський війна
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