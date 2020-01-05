Трампа назвали «терористом в костюмі»



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Він дуже скоро вивчить урок історії, що ніхто не в змозі перемогти Великий іранський народ та культуру – іранський урядовець

Міністр інформації та телекомунікацій Ірану Мухаммед Джавад Азарі-Джахромі назвав президента США Дональда Трампа «терористом в костюмі» після того, як той пригрозив завдати ударів по 52 іранських об’єктах, якщо Тегеран атакує США.

Про це міністр написав у Тwitter.

«Як ІДІЛ, як Гітлер, як Чингісхан! Всі вони ненавидять культуру. Трамп – терорист в костюмі. Він дуже скоро вивчить урок історії, що ніхто не в змозі перемогти Великий іранський народ та культуру», – написав урядовець.

Like ISIS, like Hitler, Like Genghis!



They all hate cultures. Trump is a "terrorist in a suit". He will learn history very soon that NOBODY can defeat "the Great Iranian Nation & Culture".#HardRevenge#QasemSoleimani https://t.co/N2iQ5AMX7M — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 5, 2020

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Дональд Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

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Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.