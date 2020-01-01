Іран закликав США переглянути «деструктивну політику щодо регіону»



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Між Іраном і США зростає напруження Фото: Укрінформ

Тегеран відповів на гостру заяву американського президента

Міністерство закордонних справ Ірану назвало «порожніми» звинувачення владою США Ісламської Республіки в нападі на посольство в Іраку. Офіційний представник іранського МЗС Аббас Мусаві також застеріг американців від необдуманих заяв, закликавши Вашингтон переглянути «деструктивну політику щодо регіону».

Заява Ірану стала відповіддю на погрозу президента США. Напередодні Дональд Трамп пообіцяв помститися Ірану за підтримку іракських шиїтів, які напали на американське посольство в Багдаді. «Іран нестиме повну відповідальність за загиблих або понесені збитки на будь-який з наших об'єктів. Вони заплатять дуже велику ціну! Це не попередження, це погроза. З Новим роком!», - заявив президент США.

Нагадаємо, 31 грудня сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.

ЗМІ повідомили, про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях, в організації яких президент США Дональд Трамп звинуватив Іран.

Американського посла в Іраку довелося евакуювати після штурму дипломатичної місії США проіранськими демонстрантами.

Як повідомлялося раніше, 29 грудня в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.

27 грудня невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.

До слова, президент Іраку Бархам Салех подав до парламенту прохання про відставку через неможливість виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки.