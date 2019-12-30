В Іраку вдруге за тиждень обстріляли базу з американськими військовими



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По військовій базі США в Іраку завдали ракетного удару Фото: Al-Arabiya

Обстріл міг стати відповіддю на атаку, яку раніше військові США провели проти шиїтської організації «Катаїб Хезболла»

Увечері в неділю, 29 грудня, в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.

Про це повідомляє телеканал Al-Arabiya.

Військова база розташована в 27 кілометрах на північ від Багдаду. Наразі немає інформації щодо постраждалих або загиблих.

Відзначається, що обстріл міг стати відповіддю на атаку, яку раніше військові США провели проти шиїтської організації «Катаїб Хезболла».

Нагадаємо, 27 грудня невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.

До слова, президент Іраку Бархам Салех подав до парламенту прохання про відставку через неможливість виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки.