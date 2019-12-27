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    Президент Іраку подав у відставку

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    <span>Бархам Салех&nbsp;<span>зазначив, що в ситуації, яка склалася, вважає своїм обов'язком піти у відставку</span></span> - Президент Іраку подав у відставку
    Бархам Салех зазначив, що в ситуації, яка склалася, вважає своїм обов'язком піти у відставку
    Фото:и Al-Arabiya.net

    Салех збирається у відставку через неможливість виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки

    Президент Іраку Бархам Салех подав до парламенту прохання про відставку. Про це повідомляє Al Arabiya.

    Салех збирається у відставку через неможливість виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки. Крім того, він відмовився доручати формування нового уряду Асаад аль-Ідані, висуванцю від парламентського блоку.

    «Я прошу вибачення за висунення кандидата на пост прем’єр-міністра від партійного блоку. Моя національна відповідальність в цих обставинах має на увазі мою відставку», - заявив він.

    Нагадаємо, в містах Іраку 22 грудня тисячі протестувальників перекрили дороги, мости та в'їзди, вимагаючи призначення незалежного прем'єр-міністра.

    Протестувальники вимагали призначити тимчасового незалежного прем'єр-міністра після відставки Аділя Абдул-Махді. Вони проти будь-якого кандидатуру лідера, який був у влади після повалення Саддама Хусейна в 2003 році.

    Нагадаємо, що 28 листопада під час протестів в Іраку загинули 28 осіб. Згодом прем'єр-міністр Іраку Адель Абдула Махді оголосив про свою відставку і подав відповідну заяву в парламент. Законодавці прийняли відставку прем'єра.

    Масові протести в Іраку почалися 1 жовтня 2019 року через корупцію, безробіття і падіння рівня життя. Тисячі мирних жителів вимагають відставки уряду і зміни політичної еліти.

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    Ірак відставка президент парламент
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