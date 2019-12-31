У Багдаді протестувальники намагалися взяти штурмом будівлю посольства США



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У Багдаді протестувальники штурмували диппредставництво США на знак протесту проти американських авіаударів Фото: YouTube

У столиці Іраку тривають масові протести

Сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів, повідомляє «Радіо Свобода».

Агентство Reuters повідомляє про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях, в організації яких президент США Дональд Трамп звинуватив Іран. Окрім того, Трамп також закликав сили безпеки Іраку захистити американське посольство. Кілька тисяч людей перебувають біля будівлі посольства. Персонал дипустанови евакуйований.

Як повідомлялося раніше, 29 грудня в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.

27 грудня невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.

До слова, президент Іраку Бархам Салех подав до парламенту прохання про відставку через неможливість виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки.

