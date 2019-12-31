Американського посла в Іраку евакуювали після штурму дипустанови у Багдаді



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Штурм посольства США в Іраку

Мітингувальники, зламавши ворота, вдерлися на територію посольства США, розбили камери зовнішнього спостереження і підпалили приміщення для прийомів

Американського посла в Іраку довелося евакуювати після штурму дипломатичної місії США проіранськими демонстрантами.

Про це повідомляє DW.

«Посол США в Іраку Метью Туллер у вівторок, 31 грудня, евакуйований з дипломатичної місії в Багдаді після того, як будівлю штурмували десятки прихильників шиїтського воєнізованого угрупування «Катаїб Хезболлах», - йдеться в повідомленні

Зазначається, що мітингувальники, зламавши ворота, вдерлися на територію посольства, розбили камери зовнішнього спостереження і підпалили приміщення для прийомів.

Співробітники сил безпеки, які охороняють диппредставництво, закидали нападників світлошумовими гранатами, а також застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, 31 грудня сили безпеки Іраку застосували сльозогінний газ поблизу посольства США в Багдаді, а охорона всередині будівлі кидала шумові гранати, щоб розігнати протестувальників, які штурмували диппредставництво на знак протесту проти американських авіаударів.

ЗМІ повідомили, про 12 поранених представниках угруповання «Катаїб Хезболла», що брали участь в демонстраціях, в організації яких президент США Дональд Трамп звинуватив Іран

Як повідомлялося раніше, 29 грудня в районі іракського міста Ет-Таджі ракетами була обстріляна база, де знаходяться американські військові.

27 грудня невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку. У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.

До слова, президент Іраку Бархам Салех подав до парламенту прохання про відставку через неможливість виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки.