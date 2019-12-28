Американська військова база в Іраку потрапила під ракетний обстріл



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Війська США в Іраку

У результаті обстрілу один військовий отримав поранення

Невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку.

Про це повідомляє Sky News Arabia.

У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

Хто вів обстріл, поки що невідомо. Огляд місцевості навколо бази виявив кинуту пускову установку, з якої могли стріляти.

На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.

До слова, напередодні президент Іраку Бархам Салех подав до парламенту прохання про відставку через неможливість виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки.

Нагадаємо, що 28 листопада під час протестів в Іраку загинули 28 осіб. Згодом прем'єр-міністр Іраку Адель Абдула Махді оголосив про свою відставку і подав відповідну заяву в парламент. Законодавці прийняли відставку прем'єра.

Масові протести в Іраку почалися 1 жовтня 2019 року через корупцію, безробіття і падіння рівня життя. Тисячі мирних жителів вимагають відставки уряду і зміни політичної еліти.

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