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    У світі

    Американська військова база в Іраку потрапила під ракетний обстріл

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    Війська США в Іраку - Американська військова база в Іраку потрапила під ракетний обстріл
    Війська США в Іраку

    У результаті обстрілу один військовий отримав поранення

    Невідомі влаштували ракетний обстріл військової бази США поряд із містом Кіркук на півночі Іраку.

    Про це повідомляє Sky News Arabia.

    У результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

    Хто вів обстріл, поки що невідомо. Огляд місцевості навколо бази виявив кинуту пускову установку, з якої могли стріляти.

    На базі, крім американських та іракських військовослужбовців, розташовувалися підрозділи поліції й антитерористичних служб.

    До слова, напередодні президент Іраку Бархам Салех подав до парламенту прохання про відставку через неможливість виконувати в нинішніх політичних умовах свої обов’язки. 

    Нагадаємо, що 28 листопада під час протестів в Іраку загинули 28 осіб. Згодом прем'єр-міністр Іраку Адель Абдула Махді оголосив про свою відставку і подав відповідну заяву в парламент. Законодавці прийняли відставку прем'єра.

    Масові протести в Іраку почалися 1 жовтня 2019 року через корупцію, безробіття і падіння рівня життя. Тисячі мирних жителів вимагають відставки уряду і зміни політичної еліти.

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