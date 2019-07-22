Іран заявив про затримання 17 шпигунів ЦРУ



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Деякі із затриманих в Ірані американських шпигунів були засуджені до смертної кари, повідомляє Mirror

В Ірані заявили, що їхня розвідка затримала 17 шпигунів ЦРУ.

Про це повідомляє Mirror з посиланням на чиновника розвідки.

«Іран стверджує, що затримав 17 шпигунів ЦРУ, і деякі з них були засуджені до смертної кари на тлі кризи з Заходом», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, оперативники ЦРУ були інфільтровані у важливі сектори країни Ірану, зокрема, сектори, пов'язані з економікою, АЕС та армією.

У США наразі не прокоментували інформацію про затримання шпигунів.

Нагадаємо, НАТО закликає Іран повернути захоплені нещодавно два комерційні танкери. Вчинок Тегерану в Альянсі вважають «явним викликом міжнародній свободі судноплавства».

Як відомо, Іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».

Британські міністри розробляють плани щодо введення санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.





Джерело: Укрінформ