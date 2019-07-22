  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іран заявив про затримання 17 шпигунів ЦРУ

    • Розсилка
    Іран заявив про затримання 17 шпигунів ЦРУ

    Деякі із затриманих в Ірані американських шпигунів були засуджені до смертної кари, повідомляє Mirror

    В Ірані заявили, що їхня розвідка затримала 17 шпигунів ЦРУ.

    Про це повідомляє Mirror з посиланням на чиновника розвідки.

    «Іран стверджує, що затримав 17 шпигунів ЦРУ, і деякі з них були засуджені до смертної кари на тлі кризи з Заходом», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, оперативники ЦРУ були інфільтровані у важливі сектори країни Ірану, зокрема, сектори, пов'язані з економікою, АЕС та армією.

    У США наразі не прокоментували інформацію про затримання шпигунів.

    Нагадаємо, НАТО закликає Іран повернути захоплені нещодавно два комерційні танкери. Вчинок Тегерану в Альянсі вважають «явним викликом міжнародній свободі судноплавства».

    Як відомо, Іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».

    Британські міністри розробляють плани щодо введення санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.


    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    США Іран шпигун ЦРУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ