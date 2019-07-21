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    У світі

    НАТО закликає Іран повернути захоплені кораблі

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    Іран захопив&nbsp;<span lang="UK">танкер</span>&nbsp;під прапором Великої Британії в Перській затоці - НАТО закликає Іран повернути захоплені кораблі
    Іран захопив танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці

    НАТО підтримує всі дипломатичні зусилля з врегулювання ситуації

    НАТО закликає Іран повернути захоплені нещодавно два комерційні танкери. Вчинок Тегерану в Альянсі вважають «явним викликом міжнародній свободі судноплавства»

    «Ми закликаємо Іран негайно звільнити кораблі і їхній екіпаж. Сполучене королівство ясно дало зрозуміти, що їхнім пріоритетом є врегулювання ситуації шляхом діалогу і дипломатії. НАТО підтримує всі дипломатичні зусилля з врегулювання цієї ситуації», – йдеться у заяві НАТО.

    Зазначається також, що всі союзники Альянсу стурбовані дестабілізуючою діяльністю Ірану.

    Нагадаємо, Іранський Корпус вартових ісламської революції 19 липня заявив, що «конфіскував» британський танкер Stena Impero в Ормузькій протоці за нібито недотримання «міжнародних морських правил».

    Британські міністри розробляють плани щодо введення санкцій проти іранського режиму після того, як його сили захопили танкер під прапором Великої Британії в Перській затоці.

    9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багер заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.

    Як відомо, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором.

    Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.

    Джерело: Радіо Свобода

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