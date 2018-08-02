Ірина Геращенко каже, що ОРДЛО не збирається міняти Рубана на двох військових



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Ірина Геращенко

Заяви адвокатів Рубана, далеких до переговорного процесу в Мінську, не відповідають дійсності, - Геращенко

Представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко спростувала заяву адвокатів Володимира Рубана про готовність ОРДЛО обміняти його на двох українських військових. Про це вона написала у Facebook.

«Заяви адвокатів Рубана, далеких до переговорного процесу в Мінську, не відповідають дійсності. Ніколи ОРДЛО не пропонували за цього «генерала» двох наших військових. Один раз йшлося про формулу один – на одного, а потім ОРДЛО просто включили його прізвище в свій загальний список, де майже триста осіб і заявили, що ніяких малих обмінів не буде, тільки всіх на всіх. Звичайно, це позиція, надиктована їм в Кремлі. Але якщо всіх на всіх, то ми вимагаємо включити в цей список і всіх бранців Кремля в російських тюрмах: Сенцова, Кольченка, Сущенка, Балуха, Гриба, Карпюка, всі інших», – підкреслила Геращенко.

Нагадаємо, адвокат Рубана Валентин Рибін заявив, що його підзахисний був готовий укласти угоду зі слідством та визнати провину. Як він стверджує, на цей крок Рубан був готовий піти задля «повернення в Україну військовослужбовців України» – двох українських військових, які перебувають у полоні бойовиків з часів боїв за Іловайськ у 2014 році.