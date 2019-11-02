Нардеп Яременко написав заяву про відставку з відкритою датою документ



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Нардеп від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко

Замість дати Яременко написав лише «листопада 2019 р»

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з відкритою датою.

Скріншот заяви нардеп оприлюднив у Facebook.

Як видно на документі, замість дати Яременко написав лише «листопада 2019 р».

Напередодні ввечері Яременко повідомив, що передасть голові Верховної ради України свою заяву «тільки коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії «Слуга народу», яка мене на цю посаду і рекомендувала (орієнтовно в понеділок через тиждень)».

Зазначимо, фракції «Голос», «Європейська солідарність» і «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» виступають за відставку депутата фракції «Слуга народу» Богдана Яременка з посади голови комітету з питань міжнародної політики та міжпарламентського співробітництва. При цьому у «Голосі» сподіваються, що Яременко самостійно складе повноваження голови комітету.

Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.

Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.

Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.

31 жовтня Яременко нагадав про кримінальну відповідальність за порушення таємниці листування.