Нардеп Яременко написав заяву про відставку з відкритою датою

Нардеп Яременко написав заяву про відставку з відкритою датоюдокумент
Замість дати Яременко написав лише «листопада 2019 р»
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко написав заяву про складення повноважень голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва з відкритою датою.
Скріншот заяви нардеп оприлюднив у Facebook.
Як видно на документі, замість дати Яременко написав лише «листопада 2019 р».
Напередодні ввечері Яременко повідомив, що передасть голові Верховної ради України свою заяву «тільки коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії «Слуга народу», яка мене на цю посаду і рекомендувала (орієнтовно в понеділок через тиждень)».
Зазначимо, фракції «Голос», «Європейська солідарність» і «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» виступають за відставку депутата фракції «Слуга народу» Богдана Яременка з посади голови комітету з питань міжнародної політики та міжпарламентського співробітництва. При цьому у «Голосі» сподіваються, що Яременко самостійно складе повноваження голови комітету.
Нагадаємо, у Верховній Раді днями стався скандал. Кореспондент сфотографував в сесійній залі Верховної Ради листування депутата від «Слуги народу» Богдана Яременка в чатах знайомств.
Парламентар поспілкувався з однією з дівчат, яка запропонувала йому своїх сексуальні послуги за матеріальну винагороду. Дівчина описала умови надання інтимних послуг і вказала, що година її послуг коштує 100 доларів.
Спочатку Яременко заявив, що все це було лише «провокацією». Втім, йому ніхто не повірив та у середу ввечері він написав інший пост у соцмережах, де вибачився перед дружиною, дітьми і Зеленським.
31 жовтня Яременко нагадав про кримінальну відповідальність за порушення таємниці листування.