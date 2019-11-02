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    Політика

    Вакарчук обурений нерішучістю Зеленського

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    <p>Святослав Вакарчук вважає, що президент має проявити лідерство і робити те, в чому впевнений</p> - Вакарчук обурений нерішучістю Зеленського

    Святослав Вакарчук вважає, що президент має проявити лідерство і робити те, в чому впевнений

    Фото: Главком

    Зеленському варто проявити лідерство у військових і геополітичних справах, вважає лідер «Голосу»

    Народний депутат України та лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що президент Володимир Зеленський повинен як гарант реалізувати свій план по поверненню миру на Донбасі, а не питати в людей, що йому робити.

    Про це народний депутат заявив в ефірі токшоу «Свобода слова» Савіка Шустера.

    Вакарчук нагадав, що президент є не тільки адміністративної главою держави, але і верховним головнокомандувачем. Тому, вважає лідер «Голосу», Зеленському варто проявити лідерство у військових і геополітичних справах.

    «В нас президент – верховний головнокомандувач, він має іти вперед. Це дуже важливо у військових і геополітичних справах. Люди довіряють президенту, який здійснює міжнародну політику. Він виграв вибори з тим, що у нього є план, як зробити мир. Якщо такий план у нього є, то хай він його реалізує. Але не треба питати у людей, що от ви мене вибрали, а тепер скажіть, що мені робити. Так не можна. Він має проявити лідерство і робити те, в чому впевнений. Але при цьому має чітко пояснювати свої кроки суспільству і йти вперед», – наголосив Вакарчук.

    Нагадаємо, нещодавно Вакарчук розродився критикою Зеленського через скандальне відео з Золотого.

    Донбас депутат Святослав Вакарчук політика Володимир Зеленський президент партія Голос
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