Яременку на замітку. Водій записав розмову про стриптизерок та мільярди і тепер вибачиться перед сином прем’єра Ізраїля



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Яір Нетаніягу в суді Фото: Яір Саги

Сину Нетаніягу заплатять 30 тисяч шекелів за розголошення скандальної розмови

Син глави уряду Яір Нетаніягу прийшов до угоди зі своїм колишнім водієм, який записав розмову Яіра з друзями і передав запис ЗМІ. У неділю, 3 листопада, сторони домовилися про те, що водій виплатить сину прем’єра 30 тисяч шекелів в якості компенсації за моральну шкоду, повідомляє Vesty.

Як повідомлялося, в ефірі центрального випуску новин на одному з телеканалів в січні 2018 року було оголошено запис розмови Яіра Нетаніягу, зроблений в 2015 році по дорозі в стриптиз-клуб.

Друзі обговорювали стриптизерок, а також газову угоду, яка в ті дні викликала гостру суспільну дискусію.

Після публікації записи Яір Нетаніягу заявив: «У нічній розмові під впливом алкоголю я споров нісенітницю про жінок і ніс нісенітницю, яку не слід говорити», – а потім звернувся до суду, зажадавши від водія компенсацію за моральну шкоду в розмірі 1 млн шекелів.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко заявляє, що написав заяву про складення повноважень голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Як повідомлялося, народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко, який потрапив у сексскандал у Верховній Раді, назвав журналістів «шалавами».