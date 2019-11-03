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    У світі

    Яременку на замітку. Водій записав розмову про стриптизерок та мільярди і тепер вибачиться перед сином прем’єра Ізраїля

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    <p>Яір Нетаніягу в суді</p> - Яременку на замітку. Водій записав розмову про стриптизерок та мільярди і тепер вибачиться перед сином прем’єра Ізраїля

    Яір Нетаніягу в суді

    Фото: Яір Саги

    Сину Нетаніягу заплатять 30 тисяч шекелів за розголошення скандальної розмови

    Син глави уряду Яір Нетаніягу прийшов до угоди зі своїм колишнім водієм, який записав розмову Яіра з друзями і передав запис ЗМІ. У неділю, 3 листопада, сторони домовилися про те, що водій виплатить сину прем’єра 30 тисяч шекелів в якості компенсації за моральну шкоду, повідомляє Vesty.

    Як повідомлялося, в ефірі центрального випуску новин на одному з телеканалів в січні 2018 року було оголошено запис розмови Яіра Нетаніягу, зроблений в 2015 році по дорозі в стриптиз-клуб.

    Друзі обговорювали стриптизерок, а також газову угоду, яка в ті дні викликала гостру суспільну дискусію.

    Після публікації записи Яір Нетаніягу заявив: «У нічній розмові під впливом алкоголю я споров нісенітницю про жінок і ніс нісенітницю, яку не слід говорити», – а потім звернувся до суду, зажадавши від водія компенсацію за моральну шкоду в розмірі 1 млн шекелів.

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    Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко заявляє, що написав заяву про складення повноважень голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

    Як повідомлялося, народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко, який потрапив у сексскандал у Верховній Раді, назвав журналістів «шалавами».

    ЗМІ Ізраїль депутат водій Богдан Яременко
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