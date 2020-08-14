МОЗ оновив перелік країн «червоної» та «зеленої» зон



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В Україні станом на 14 серпня показник захворюваності на 100 тис населення становить 45,6, тому країна віднесена до «зеленої» зони

У міністерстві до «червоної» зони станом на 14 серпня віднесли 55 країн, стосовно 15 країн немає даних про захворюваність на Covid-19

Міністерство охорони здоров'я сьогодні, 14 серпня, оприлюднило оновлений перелік країн «червоної» та «зеленої» зон. Список доступний на сайті МОЗ.

У переліку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, про кількість активних випадків захворювання на Covid-19 на 100 тис. населення.

Зокрема, в Україні станом на 14 серпня цей показник становить 45,6, тому країна віднесена до «зеленої» зони.

У міністерстві до «червоної» зони віднесли 55 країн, стосовно 15 країн немає даних про захворюваність на Covid-19.

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1732 нових випадків коронавірусу, це на 140 випадків більше, ніж учора (159). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2011, за добу - 19 (вчора 22). Одужало 46 797, за добу 581 людина (вчора 530). Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці.

Коронавірус в Україні

Всього 87872

Одужали 46797

Хворіють 39064

Померли 2011

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До відома, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР. У Венесуелі виявлено 29 тисяч випадків заражень, померли 247 осіб.