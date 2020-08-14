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    Суспільство

    МОЗ оновив перелік країн «червоної» та «зеленої» зон

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    В Україні станом на 14 серпня показник захворюваності на 100 тис населення становить 45,6, тому країна віднесена до &laquo;зеленої&raquo; зони - МОЗ оновив перелік країн «червоної» та «зеленої» зон
    В Україні станом на 14 серпня показник захворюваності на 100 тис населення становить 45,6, тому країна віднесена до «зеленої» зони

    У міністерстві до «червоної» зони станом на 14 серпня віднесли 55 країн, стосовно 15 країн немає даних про захворюваність на Covid-19

    Міністерство охорони здоров'я сьогодні, 14 серпня, оприлюднило оновлений перелік країн «червоної» та «зеленої» зон. Список доступний на сайті МОЗ.

    У переліку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, про кількість активних випадків захворювання на Covid-19 на 100 тис. населення.

    Зокрема, в Україні станом на 14 серпня цей показник становить 45,6, тому країна віднесена до «зеленої» зони.

    У міністерстві до «червоної» зони віднесли 55 країн, стосовно 15 країн немає даних про захворюваність на Covid-19.

    Для відкриття документу - натисніть на нього 

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано  1732 нових випадків коронавірусу, це на 140 випадків більше, ніж учора (159). Загалом летальних випадків від початку пандемії –  2011, за добу - 19 (вчора 22). Одужало 46 797, за добу 581 людина (вчора 530). Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      87872
    • Одужали
      46797
    • Хворіють
      39064
    • Померли
      2011

    До відома, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР. У Венесуелі виявлено 29 тисяч випадків заражень, померли 247 осіб.

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