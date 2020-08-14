Голова ВООЗ розповів, чи можна заразитися коронавірусом через їжу



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Людям не варто боятися їжі, харчового пакування, обробки або доставки харчів - ВООЗ

Немає доказів того, що харчі або харчовий ланцюжок беруть участь у передачі цього вірусу - Майк Раян

Людям не варто боятися заразитися коронавірусом SARS-CoV-2 через їжу. Таку заяву озвучив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я з програми надзвичайних ситуацій Майк Раян на брифінгу в Женеві.

Зазначається, що у ВООЗ дослідили це питання після того, як китайські тестери виявили сліди збудника хвороби на їжі та її пакуванні.

«Людям не варто боятися їжі, харчового пакування, обробки або доставки харчів», – сказав він.

За словами Раяна, немає доказів того, що харчі або харчовий ланцюжок беруть участь у передачі цього вірусу.

Заява прозвучала після того, як два міста Китаю заявили, що виявили коронавірус на імпортованих заморожених харчах та пакуванні, що спричинило побоювання про нові спалахи інфекції.

Водночас Раян застеріг, що світ може бути «в центрі шторму», навіть не підозрюючи цього, адже досі лише невелика частина світового населення перехворіла.

«У цього вірусу довга дорога попереду, якщо ми це дозволимо. Більшість людей залишається вразливою до цієї інфекції», – заявив представник ВООЗ.

Як повідомлялося, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР. У Венесуелі виявлено 29 тисяч випадків заражень, померли 247 осіб.