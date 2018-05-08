Італія ігнорує звернення України щодо справи нацгвардійця Марківа — ГПУ

ГПУ досі жодної відповіді не отримала

Генеральна прокуратура України поінформувала італійських колег про готовність до співпраці у розслідуванні справи затриманого нацгвардійця Віталія Марківа, якого іноземні правоохоронці підозрюють у вбивстві фотокореспондента з Італії Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську. Утім ГПУ жодної відповіді не отримала. Про це повідомив заступник



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Віталій Марків

ГПУ досі жодної відповіді не отримала

Генеральна прокуратура України поінформувала італійських колег про готовність до співпраці у розслідуванні справи затриманого нацгвардійця Віталія Марківа, якого іноземні правоохоронці підозрюють у вбивстві фотокореспондента з Італії Андреа Рокеллі 2014 року у Слов'янську. Утім ГПУ жодної відповіді не отримала.

Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін.

«Це і спільний лист від генерального прокурора та голови Служби безпеки України, яка є органом слідства у розслідуванні вбивства громадянина Італії Рокеллі. Ми так само пропонували і візит на місце події, оскільки візит би дозволив зняти низку застережень, а також можливо дезавоювати ті свідчення, які наявні у італійської сторони. На сьогодні жодної відповіді попри наші неодноразові нагадування від італійських влад ми не отримували», — зазначив Єнін.

За його словами, прокуратура висловлювала готовність і про створення міжнародної контактної групи. Єнін додав, що попри мовчання іноземних колег українська прокуратура не має жодних сумнівів у компетентності чи неупередженості дії італійських влад і буде й далі вимагати об’єктивного встановлення істини у справі Марківа та захисту його законих прав та інтересів.

За словами Єніна, в Україні цим розслідуванням займається СБУ Донеччини, тож зараз розглядається варіант передачі справи в інший територіальний підрозділ.

«Зазначене розслідування здійснюється управлінням Служби безпеки України у Донецькій області, наскільки я розумію, з метою підвищення ефективності розслідування не виключається можливість передачі зазначеного кримінального провадження до розслідування центрального апарату Служби безпеки України», — сказав Єнін.

Раніше міністр внутрішніх справ Аваков обговорив з послом Італії справу нацгвардійця Марківа.

У липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа. Затриманий українець виявився заступником командира в батальйоні Нацгвардії.

Національній гвардії не приходило офіційне сповіщення про затримання бійця, у МВС зазначили, що Марківа затримали, коли він приїхав у відпустку до Італії.

Тоді ж Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду міста Павіа з клопотанням надати інформацію про підстави та обставини затримання українця. Пізніше в Генпрокуратурі повідомили, що Марків має подвійне громадянство.

Адвокат українського нацгвардійця Раффаеле Делла Валле вперше зустрівся із своїм клієнтом 6 липня, після чого заявив, що Марків не розуміє мотивів арешту, крім того, заперечує причетність до смерті Роккелі.

Українська сторона повідомила про те, що готова надати суду в Італії всі наявні документи у справі затриманого нацгвардійця.

Адвокат Марківа Раффаело Делла Валле під час візиту до України у жовтні зібрав свідчення, які, на його думку, мали допомогти довести невинуватість підзахисного.

16 листопада 2017 року суд в Італії відхилив клопотання Віталія Марківа та не змінив йому запобіжний захід з ув'язнення на домашній арешт. Адвокат Марківа Делла Валле заявив про упередженість слідства.

За час слідства в Італії та Україні організовували декілька акцій на підтримку Марківа. Зокрема, 25 січня мітинг відбувся поблизу Міністерства юстиції Італії в Римі, а 5 липня 2017 року, одразу після арешту підтримати українського нацгвардійця вийшли в Лондоні під будівлю італійського посольства.

Джерело: Громадське