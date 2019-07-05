Італія працює над скасуванням санкцій проти Росії – Конте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте та президент РФ Володимир Путін

Прем'єр Італії зазначив, що попри збереження санкцій відносини між двома країнами в «чудовому стані»

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте після зустрічі з президентом РФ у Римі заявив, що Італія працює над скасуванням європейських санкцій проти Росії.

Про це повідомляє агентство ANSA.

«Ми вважаємо, що санкції не є самоціллю, ми вважаємо їх тимчасовим заходом. І Італія працює над створенням умов для подолання цього стану відносин між ЄС та Росією, який є поганим і для ЄС, і для Росії», - сказав Конте на спільній пресконференції з Путіним.

Він зазначив, що попри збереження санкцій відносини між двома країнами в «чудовому стані».

Конте також зазначив, що РФ може відігравати ключову роль у вирішенні регіональних конфліктів.

«Ми вважаємо, що Москва є неминучим гравцем для пошуку вирішення основних регіональних криз. Ми погодилися з президентом Путіним, що ці рішення повинні бути політичними, аби бути стійкими», - додав він.

Говорячи про війну на Сході України, Путін сказав, що уся відповідальність за вирішення конфлікту лежить на Україні. Цю заяву Конте м’яко заперечив.

«Коли президент Путін, мій друг Володимир, каже, що не все залежить від Росії, він надто скромний. Правда в тому, що Росія може зіграти важливу роль у вирішенні цієї суперечки», - сказав він.

Зазначимо, у Римі 4 липня активісти зібрались на акцію протесту через візит до Ватикану президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, 4 липня Путін прибув з візитом до Риму. Президент РФ, зокрема, провів зустріч із Папою Римським у Ватикані, на якій серед інших питань планувалося обговорити ситуацію на Донбасі.

Також повідомлялося, що в Італії в Таорміне (о. Сицилія) проходив 65-й міжнародний кінофестиваль. На ньому сьогодні показали документальний фільм «Нерозказана історія України», знятого американським кінорежисером Олівером Стоуном разом і Ігорем Лопатьонком. Серед героїв цього фільму - Віктор Медведчук і Оксана Марченко.