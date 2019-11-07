Італія стане першою у світі, де у школах вивчатимуть зміни клімату



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З вересня державні школи додавати до програми нові предмети

Італія стане першою у світі країною, яка введе обов'язкові шкільні предмети з вивчення змін клімату та сталого розвитку.

Про це повідомляє The Guardian.

З вересня державні школи додавати до програми нові предмети, де вивчатимуть сталий розвиток суспільства.

Також одну годину на тиждень учні вивчатимуть глобальне потепління та вплив людини на природні ресурси.

За словами міністра освіти Італії Лоренцо Фірамонті, математику, географію, фізику та інші предмети також будуть викладати з точки зору сталого розвитку.

«Я хочу зробити італійську систему освіту першою у світі, яка поставить навколишнє середовище та суспільство у центрі всього, що ми вивчаємо у школі», — пояснив міністр.

Сталий розвиток — це концепція, яка передбачає досягнення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів наступних поколінь. ООН визначила 17 цілей сталого розвитку до 2030 року, зокрема подолання бідності, голоду, досягнення міцного здоров'я, гендерної рівності, якісної освіти тощо.