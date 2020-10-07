  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Італія випустила перший сучасний словник української мови

    • Розсилка
    Так виглядає обкладинка книги - Італія випустила перший сучасний словник української мови
    Так виглядає обкладинка книги

    Його назва – Dizionario Ucraino-Italiano Hoepli.

    Міланське видавництво Hoepli випустило перший друкований перекладний словник української мови, який враховує особливості нового правопису після реформи 2019 року.

    Як повідомляє «Радіо Свобода», словник містить понад тисячу сторінок з 132 тисячами слів і значень. Це перша подібна робота такого обсягу з української мови в західній лексикографії. На складання словника пішло 7 років.

    Авторка і укладачка українсько-італійського словника Олена Пономарева каже, що для Італії така подія прецедент, оскільки в країні в такому обсязі, в основному, випускають словники з англійської, французької, німецької та інших популярних мов.

    Словник підійде як студентам, так і перекладачам. Він охоплює літературну і розмовну лексику, жаргони, сленг, просторічні й фольклорні вислови. Особливий акцент в ньому зроблений на науково-технічну, економічну, політичну і художню лексику. По суті це великий академічний словник.

    В Італії словник вийшов тиражем у тисячу примірників. Також є його електронна версія. Її можуть купити всі охочі. Друкований екземпляр продається тільки в Італії. Словник є першою частиною проєкту і незабаром планується створення другої частини – італійсько-української версії.

    Нагадаємо, що оксфордський словник доповнили більше 100 кінотермінами.

    Італія робота словник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies