Оксфордський словник обрав climate emergency словом року



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Цьогоріч у шорт-листі словника були й інші словосполучення, пов’язані з кліматичними проблемами

Оксфордський словник вибрав словом 2019 року вираз надзвичайна кліматична ситуація (climate emergency).

Відповідно до визначення, climate emergency – це ситуація, під час якої потрібні термінові заходи для скорочення або стримування змін клімату та запобігання незворотній шкоді навколишньому середовищу.

У цьому році в шорт-листі словника були й інші словосполучення, пов’язані з кліматичними проблемами:

climate action – боротьба зі зміною клімату;

сlimate crisis – кліматична криза;

climate denial – заперечення змін клімату;

eco-anxiety – екологічна тривога;

ecocide – екоцид;

extinction – вимирання.

The Oxford Word of the Year is … CLIMATE EMERGENCY.



‘Climate emergency’ is defined as ‘a situation in which urgent action is required to reduce or halt climate change and avoid potentially irreversible environmental damage resulting from it.’https://t.co/JLepdcgt0U pic.twitter.com/UKJqpa2KAJ — Oxford Dictionaries (@OxfordWords) 20 ноября 2019 г.

Раніше Главком повідомляв, що Кембриджський словник обрав «апсайклінг» (upcycling) словом 2019 року. Апсайклінг – переробка і вторинне використання матеріалів, пошиття речей з вторсировини.