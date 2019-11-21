  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оксфордський словник обрав climate emergency словом року

    • Розсилка
    Оксфордський словник обрав climate emergency словом року

    Цьогоріч у шорт-листі словника були й інші словосполучення, пов’язані з кліматичними проблемами

    Оксфордський словник вибрав словом 2019 року вираз надзвичайна кліматична ситуація (climate emergency). 

    Відповідно до визначення, climate emergency – це ситуація, під час якої потрібні термінові заходи для скорочення або стримування змін клімату та запобігання незворотній шкоді навколишньому середовищу.

    У цьому році в шорт-листі словника були й інші словосполучення, пов’язані з кліматичними проблемами:

    • climate action – боротьба зі зміною клімату;
    • сlimate crisis – кліматична криза;
    • climate denial – заперечення змін клімату;
    • eco-anxiety – екологічна тривога;
    • ecocide – екоцид;
    • extinction – вимирання. 

    Раніше Главком повідомляв, що Кембриджський словник обрав «апсайклінг» (upcycling) словом 2019 року. Апсайклінг – переробка і вторинне використання матеріалів, пошиття речей з вторсировини.

    екологія клімат словник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ