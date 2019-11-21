Оксфордський словник обрав climate emergency словом року
Цьогоріч у шорт-листі словника були й інші словосполучення, пов’язані з кліматичними проблемами
Оксфордський словник вибрав словом 2019 року вираз надзвичайна кліматична ситуація (climate emergency).
Відповідно до визначення, climate emergency – це ситуація, під час якої потрібні термінові заходи для скорочення або стримування змін клімату та запобігання незворотній шкоді навколишньому середовищу.
У цьому році в шорт-листі словника були й інші словосполучення, пов’язані з кліматичними проблемами:
- climate action – боротьба зі зміною клімату;
- сlimate crisis – кліматична криза;
- climate denial – заперечення змін клімату;
- eco-anxiety – екологічна тривога;
- ecocide – екоцид;
- extinction – вимирання.
The Oxford Word of the Year is … CLIMATE EMERGENCY.— Oxford Dictionaries (@OxfordWords) 20 ноября 2019 г.
‘Climate emergency’ is defined as ‘a situation in which urgent action is required to reduce or halt climate change and avoid potentially irreversible environmental damage resulting from it.’https://t.co/JLepdcgt0U pic.twitter.com/UKJqpa2KAJ
Раніше Главком повідомляв, що Кембриджський словник обрав «апсайклінг» (upcycling) словом 2019 року. Апсайклінг – переробка і вторинне використання матеріалів, пошиття речей з вторсировини.