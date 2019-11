Оксфордський словник обрав climate emergency словом року

Цьогоріч у шорт-листі словника були й інші словосполучення, пов’язані з кліматичними проблемами

Оксфордський словник вибрав словом 2019 року вираз надзвичайна кліматична ситуація (climate emergency).

Відповідно до визначення, climate emergency – це ситуація, під час якої потрібні термінові заходи для скорочення або стримування змін клімату та запобігання незворотній шкоді навколишньому середовищу.

У цьому році в шорт-листі словника були й інші словосполучення, пов’язані з кліматичними проблемами:

