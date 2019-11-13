Кембриджський словник обрав слово року
Слово upcycling (переробка і вторинне використання матеріалів) з’явилося у словнику 2011 року, з того часу використання слова зросло на 181%
Кембриджський словник обрав «апсайклінг» (upcycling) словом 2019 року. Апсайклінг – переробка і вторинне використання матеріалів, пошиття речей з вторсировини.
Апсайклінг з’явився у словнику 2011 року, з того часу використання слова зросло на 181%. За 2019 рік слово шукали удвічі більше, ніж 2011-го.
«Ми вважаємо, що позитивна ідея, яка стоїть за апсайклінгом, привертає більше уваги, ніж саме слово», – каже менеджер з видавництва словника Вендалін Ніколс.
До шортлиста слів року увійшли також preservation – охорона і збереження природних ресурсів, compostable – відходи, які можна компостувати, carbon sink – ліс або океан, що може поглинати велику кількість вуглецю і зменшити наслідки глобального потепління.
До слова, британський словник Collins обрав словом 2019 року «кліматичний страйк» (climate strike).
Джерело: The Village Україна