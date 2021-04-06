Івано-Франківська облрада вимагає визнати довибори в Раду на 87-му окрузі недійсними

Голова Івано-Франківської ОДА зазначив, що вибори були непростими, конфліктними і з численними порушеннями

Івано-Франківська обласна рада ухвалила рішення, яким вимагає визнати довибори в Раду на ОВК № 87 недійсними й оголосити повторне голосування. За ухвалення цього рішення проголосували 55 депутатів, дев'ятеро утримались.

Обранці Прикарпаття також вимагають проведення об’єктивного розслідування фактів грубих порушень чинного законодавства України на довиборах у Раду, належну правову оцінку діям спецпідрозділу СБУ в приміщенні ОВК та об’єктивне розслідування фактів незаконного проникнення в приміщення окружної виборчої комісії і притягнення до відповідальності осіб, які викрали виборчу документацію.

Відповідне звернення депутати облради скерували президенту Володимиру Зеленському, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові СБУ Івану Баканову, генеральному прокурору Ірині Венедіктовій, в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексію Сухачову та ЦВК.

Під час свого виступу в сесійній залі обласної ради голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук зазначив, що вибори були непростими, конфліктними і з численними порушеннями. Втім, він переконаний, що це звернення – не результат колективної творчості обласних обранців, а кимось нав’язаний для них «вірний погляд на події».

«Якщо когось із суб’єктів не влаштовують результати виборів і йому відомі факти порушення виборчого законодавства, він має право звернутись до суду та правоохоронних органів», – зазначив Бойчук.

За його словами, звернення облради не може бути підставою для визнання виборів недійсними, а може бути розцінено як втручання в діяльність судових та правоохоронних органів.

На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка. Він судитиметься через перерахунок голосів.

Центральна виборча комісія сьогодні повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.